إسرائيل: 11 وفاة و100 مصاب جراء تفشي الإنفلونزا

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

ارتفعت حصيلة ضحايا تفشي فيروس (الإنفلونزا) في إسرائيل إلى 11 قتيلاً خلال شهر ونصف، فيما لا يزال نحو 100 مريض في وضع خطير.



وأدت هذه التطورات إلى الارتفاع الحاد في الطلب على التلقيح ضد الانفلونزا في إسرائيل، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).



وبين الأسباب المحتملة لحصيلة الوفيات المرتفعة هذا العام، أن هؤلاء الضحايا، ربما أصيبوا بسلالة الإنفلونزا (H1N1) المعروفة بانفلونزا الخنازير، علاوة على انخفاظ معدل المواطنين الملقحين.



يذكر، أن وزير الصحة الأردني، سعد جابر، أعلن قبل أيام أن عدد الوفيات بانفلونزا الخنازير في البلاد، وصل إلى ستة أشخاص، فيما ارتفعت الإصابات إلى 266 مصاباً.