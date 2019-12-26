النيابة العامة توقع مذكرة تعاون قضائي مع نيابة الجمهورية الصربية



من جانبه، أكد المستشار أكرم الخطيب أن مذكرة التفاهم التي تم توقيعها تأتي في إطار تفعيل أوجه التعاون القضائي بين النيابتين لمواجهة الجرائم ذات الخطورة، بما يضمن مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والفساد، والاتجار بالأشخاص، والجرائم الحاسوبية، وجرائم تقنية المعلومات، وذلك من خلال تبادل المعلومات التي تستلزمها الإجراءات الجنائية وتنفيذ طلبات المساعدة وفقا لما تجيزه القوانين الوطنية.



وأشار، إن من شأن المذكرة تنمية قدرات أعضاء وموظفي النيابة العامة وتبادل الخبرات، وصولا لأفضل الممارسات في مجال التحقيق والادعاء، مؤكدا على ضرورة الالتزام الراسخ بالمضي قدما في تطوير العلاقات القانونية والقضائية بين الطرفين.













رام الله - دنيا الوطنوقع النائب العام لدولة فلسطين المستشار أكرم الخطيب، مذكرة تفاهم قضائية مع النائب العام للجمهورية الصربية السيدة زاجوركا دولوفاك في العاصمة الصربية بلغراد، بحضور سفير دولة فلسطين لدى جمهورية صربيا السيد محمد نبهان، رافقه رئيس إدارة التخطيط والسياسات مساعد النائب العام الاستاذ ياسر حماد.يشار الى أن توقيع الاتفاقية، جاء خلال زيارة عمل رسمية قام بها النائب العام لدى مكتب النائب العام الصربي، وبحضور عدد من مساعديه، أجرى خلالها محادثات رسمية لبحث أوجه التعاون وتبادل الخبرات.