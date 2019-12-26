"كهرباء إسرائيل" تتراجع عن قطع التيار الأسبوع المقبل

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

ذكرت شركة كهرباء محافظة القدس، اليوم الخميس، أن شركة كهرباء إسرائيل أبلغتها بإلغاء القطع الذي كان مقررا الأسبوع المقبل أيام: الأحد، والاثنين، والثلاثاء (29 و30 و31 من الشهر الجاري) بسبب الأحوال الجوية.



وأوضحت الشركة، في بيان لها، أن باقي أيام القطع مستمرة حسب جداول القطع المرسلة من قبل "كهرباء إسرائيل" بعد الـ31 من الشهر الحالي، مشيرة إلى أنها ستطلع المشتركين أولا بأول على كافة المستجدات حال قامت "كهرباء إسرائيل" بنشر أي جديد حول قطع الكهرباء عن مناطق الامتياز، كما اعتذرت عن أي تشويش أو إزعاج بسبب قرارات شركة كهرباء إسرائيل، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).