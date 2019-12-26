دولي

حريق في منيابوليس بأمريكا يشرد 250 شخصاً يوم عيد الميلاد

حريق في منيابوليس بأمريكا يشرد 250 شخصاً يوم عيد الميلاد
رام الله - دنيا الوطن
قال مسؤولون إن حريقا شب في مبنى سكني كبير يمثل مأوى انتقاليا للفقراء في وسط مدينة منيابوليس في ساعة مبكرة من الأربعاء فأدى إلى تشريد 250 شخصا.

ولم ترد أنباء عن حدوث وفيات أو حالات إصابة خطيرة في الحريق، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).

أضاف المسؤولون أنه تم نقل ثلاثة من السكان مصابين بجروح طفيفة للمستشفى لتقييم حالاتهم بينما عولج آخرون في الموقع جراء استنشاق الدخان.

وقال جون فروتيل مدير الإطفاء في المدينة للصحفيين أمام المجمع إن الحريق شب قبل الفجر في الطابق الثاني من المبنى المؤلف من ثلاثة طوابق ثم امتدت النيران للطابق الثالث والمنطقة الأعلى من المبنى.

أضاف فروتيل أنه لم يتضح بعد سبب الحريق، وتوقع أن يواصل رجال الإطفاء حتى غد الخميس ليتسنى لهم إخماد الحريق.

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