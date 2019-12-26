رئيس جامعة الأزهر للطلبة المعتصمين: أنتم أبنائي ولن نتخلى عنكم

استقبل عشرات الطلبة، اليوم الخميس، أحمد التيان رئيس جامعة الأزهر بالهتاف والترحاب بعد أن قرر الأخير التوجه إلى مكان الإعتصام الذي يقيمه الطلبة في مقر الجامعة الرئيس بغزة.





وقوبل الدكتور التيان، بالهتافات المرحبة بخطوته الجريئة بمقابلة الطلبة وجها لوجه، فيما تهافت عشرات الطلبة على مصافحته ومعانقته وسط دعوات بأهمية المحافظة على الجامعة واستمرار المسيرة التعليمية.





وأكد الدكتور التيان، أن جميع الطلبة هم أبناءٌ له ولن يتخلى عنهم، ولن يُحرم أي طالب من تقديم الامتحانات، مشددا على أن الجامعة ستقوم بإعادة الاختبارات للطلبة الذين لم يتمكنوا من دفع الرسوم في الوقت الحالي وأنه في حال استكمالهم لعملية الدفع ستعاد لهم الاختبارات.





وأكد الدكتور التيان في حديثه للطلبة على وقوف الجامعة بكافة إمكانياتها مع "المتعففين" غير القادرين على دفع الرسوم، والسماح لهم بتقديم الاختبارات النهائية، وتحمل الأعباء المالية كافة عن هذه الخطوة، مؤكدا في نفس الوقت على ضرورة قيام القادرين بدفع رسومهم واستحقاقاتهم المالية.





ونوه التيان إلى خطورة الأوضاع بالجامعة مطالبا الجميع بدون استثناء بالوقوف صفا واحدا لإنتشال الجامعة من أزمتها المالية للتوجه نحو مستقبل أفضل عنوانه الجودة والنوعية في التعليم الجامعي.









رام الله - دنيا الوطن