الجبهة الديمقراطية تدعو لاستمرار مسيرات العودة





وأضافت الديمقراطية في بيان وصل "دنيا الوطن": " الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين وهي تحيي جماهير شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة وفي كافة أماكن تواجده، وتحيي جرحى مسيرات العودة وكسر الحصار وتترحم على شهدائها وكافة شهداء شعبنا الفلسطيني، وتتوجه بتحية الفخر والاعتزاز لأسرانا البواسل لصمودهم ونضالهم ضد إجراءات المحتل العنصرية".



وطالبت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين باستمرار مسيرات العودة، ودعت إلى تقييم جدي لهذه المسيرة على قاعدة استمرارها وتواصلها شكلاً نضالياً جماهيرياً ضد الاحتلال وإجراءاته التعسفية بالحصار الظالم على شعبنا في قطاع غزة وربطاً بالنضال الوطني الفلسطيني من أجل رحيل الاحتلال وتمكين شعبنا الفلسطيني في إقامة دولته الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة على حدود الرابع من حزيران (يونيو) وعاصمتها القدس وحق العودة للاجئين الذين هجروا قسراً من أراضيهم عام 48 وفق القرار الأممي 194 وحق شعبنا في تقرير المصير.







رام الله - دنيا الوطندعت الجبهة الديمقراطية، لاستمرار مسيرات العودة وكسر الحصار وإدامة الاشتباك الجماهيري مع الاحتلال وتعزيز المشاركة فيها كحق مشروع للشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال والاستيطان وصفقة ترامب – نتنياهو، وفي مواجهة الانقسام وكسر الحصار المفروض على شعبنا في قطاع غزة دون الانزلاق إلى تفاصيل تقود الاحتلال لفرض شروط يرفضها شعبنا.