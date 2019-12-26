وزيرة الصحة توقع اتفاقية تعاون مع مؤسسة التربية الطبية العالمية









رام الله - دنيا الوطنوقعت وزيرة الصحة الدكتورة مي الكيلة اتفاقية تعاون مع المدير التنفيذي لمؤسسة التربية الطبية العالمية الدكتور مالك زبن في مجال بناء القدرات الصحية والطبية.وأشادت وزيرة الصحة بجهود المؤسسة، حيث طلبت دعمها في مجهودات الوزارة بتوطين الخدمات الصحية خاصة في مجال جراحة الأعصاب وتطوير وحدة متقدمة في مجمع فلسطينالطبي في هذا المجال.من جهته، استعرض الدكتور زبن البرامج والأنشطة التي تنفذها المؤسسة في فلسطين خاصة في مجال بناء القدرات بمجال الصحة النفسية وإدارة الصدمات.