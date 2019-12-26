شؤون فلسطينية

المستوطنون يواصلون اقتحام الأقصى

المستوطنون يواصلون اقتحام الأقصى
رام الله - دنيا الوطن
اقتحم 88 مستوطنا إسرائيليا صباح اليوم الخميس، باحات المسجد الأقصى المبارك في القدس المحتلة، وفق ما أفادت دائرة الأوقاف الإسلامية.

وقالت الدائرة إن 73 مستوطنًا، و15 طالبًا يهوديًا اقتحموا ساحات المسجد، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وكثف المستوطنون اقتحامهم لباحات الحرم خلال الأيام الماضية بزعم ما يسمى (عيد الحانوكاه).

وفي سياق متصل، فرضت سلطات الاحتلال الإسرائيلي الحبس المنزلي على خمسة شبان من مدينة القدس.

وقال المحامي محمد محمود، إن قوات الاحتلال سلمت كلا من: صالح أبو عصب، وأنور عبيد، ونضال غنام، وفايز محيسن، ومحمد عليان، ومحمد مصطفى، قرارًا بفرض الحبس المنزلي الليلي عليهم، بعد استدعائهم للتحقيق.

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