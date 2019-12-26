مؤكداً إعادة الاختبارات لغير المسددين.. رئيس جامعة الأزهر للمعتصمين: "لن نتخلى عنكم"

واستقبل عشرات الطلبة، اليوم الخميس، التيان بالهتاف والترحاب بعد أن قرر الأخير التوجه إلى مكان الاعتصام، الذي يقيمه الطلبة في مقر الجامعة الرئيس بغزة.وقوبل رئيس الجامعة بالهتافات المرحبة بخطوته الجريئة بمقابلة الطلبة وجهاً لوجه، فيما تهافت عشرات الطلبة على مصافحته ومعانقته، وسط دعوات بأهمية المحافظة على الجامعة واستمرار المسيرة التعليمية.وأكد أن جميع الطلبة، هم أبناءٌ له، ولن يتخلى عنهم، ولن يُحرم أي طالب من تقديم الامتحانات، مشدداً على أن الجامعة، ستقوم بإعادة الاختبارات للطلبة الذين لم يتمكنوا من دفع الرسوم في الوقت الحالي، وأنه بحال استكمالهم لعملية الدفع ستعاد لهم الاختبارات.وأكد في حديثه للطلبة على وقوف الجامعة بكافة إمكانياتها مع "المتعففين" غير القادرين على دفع الرسوم، والسماح لهم بتقديم الاختبارات النهائية، وتحمل الأعباء المالية كافة عن هذه الخطوة، مؤكداً في نفس الوقت على ضرورة قيام القادرين بدفع رسومهم واستحقاقاتهم المالية.ونوه التيان إلى خطورة الأوضاع بالجامعة، مطالباً الجميع بدون استثناء بالوقوف صفاً واحداً لانتشال الجامعة من أزمتها المالية، للتوجه نحو مستقبل أفضل عنوانه الجودة والنوعية في التعليم الجامعي.