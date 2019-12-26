شؤون فلسطينية

سعادة: قرار "بينت" بخصم مستحقات الأسرى سياسة تحريضية تمارسها حكومة الاحتلال

سعادة: قرار "بينت" بخصم مستحقات الأسرى سياسة تحريضية تمارسها حكومة الاحتلال
نفتالي بينت وزير الجيش الإسرائيلي
رام الله - دنيا الوطن
اعتبر محامي هيئة شؤون الأسرى والمحررين، جميل سعادة، قرار وزير الجيش الإسرائيلي، نفتالي بينت؛ بخصم مستحقات ثمانية أسرى من أراضي الـ 48، سياسة تحريض تمارسها حكومة الاحتلال بحق الأسرى داخل السجون.

وحذّر سعادة، من أن هذا القرار من الممكن أن يطال أسرى آخرين داخل السجون، داعياً ذوي الأسرى بالتحرك لرفض هذه القرارات من أجل الضغط على حكومة الاحتلال لوقف إجراءاتها القمعية بحق الأسرى.

وفي إطار آخر، أكد سعادة مواصلة الأسير أحمد زهران، إضرابه عن الطعام لليوم الخامس والتسعين على التوالي؛ رفضاً لاعتقاله الإداري، مشيراً إلى أن مصلحة إدارة سجون الاحتلال، تماطل في تثبيت أو إنهاء اعتقاله.

وحذّر سعادة من خطورة الوضع الصحي للأسير موفق عروق، المصاب بسرطان الكبد والمعدة، مشيرًا إلى أن مصلحة السجون نقلته ثلاث مرات من سجن (عسقلان) إلى مشفى برزلاي، نتيجة التدهور المستمر على حالته الصحية.

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