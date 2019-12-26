عباس زكي: الفريق قايد صالح حافظ على وحدة الجزائر وسلم الراية بأمانة





وأضاف زكي، أن الراحل الكبير مثل أبرز الهامات العالية الجزائرية التي لا تهزها العواصف مهما كانت عاتية، والتي ظلت ثابتة على مواقفها المبدئية تجاه القضايا العربية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، التي قال عنها الرئيس الراحل هواري بومدين أن الجزائر مع فلسطين ظالمة أو مظلومة.





وتابع: فقد كان الراحل رجل المهمات الصعبة الذي شكل بيضة القبان في التوازن والحفاظ على الثوابت لتحقيق السلم والأمان للجماهير الحرة التي قررت أن يكون الجزائر النموذج الأرقى على كل الصعد في دنيا العرب لبدء حياة جديدة تكفلها الإرادات والعقول التي تستند إلى تجربة ثورية ذات وزن ثقيل في الرسوخ والتجذر رغم ما يجري في العالم من انقلاب في الموازين.





واختتم زكي تصريحه بتقديم شكره للجزائر لكل مكوناته وأطيافه وللقيادة والشعب الذي مثل اليوم وهو يودع الراحل الكبير صالح الاستفتاء المطلوب لردع الطامعين في الجزائر أهم قلاع صمود أمتنا من المحيط والخليج.





وأضاف: بأن الله أحب راحلنا القائد الاستثنائي الفريق أحمد قايد صالح الذي حافظ على وحدة الجزائر في أصعب مراحلها وتمكن من تسليم الراية إلى الرئيس المنتخب عبد العزيز تبون ورحل بسلام وهو مطمئن على الجزائر وشعبها لعل في ذلك حافزا لكل أصحاب الوجدان النظيف السير على خطاه والاستجابة لكل ما يرقى بالجزائر إلى دورها الريادي المطلوب في هذا الظرف الاستثنائي الصعب.

رام الله - دنيا الوطنتعقيباً على رحيل نائب وزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان الجزائري، الفريق أحمد قايد صالح، قال عباس زكي عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، المفوض العام للعلاقات العربية والصين الشعبية: إن الشعب الجزائري والأمة العربية، فقدت قامة نضالية عالية بدأ حياته مقاتلاً ضد الاستعمار الفرنسي من أجل حرية شعبه واستقلاله الوطني، وأنهى حياته قائداً وطنياً متوازناً محافظاً على القيم الثورية والوطنية.