عيسى: دخول مستوطن يحمل سكيناً لكنيسة القيامة يعكس التطرف الإسرائيلي

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رام الله - دنيا الوطن

قال الأمين العام للهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات حنا عيسى: إن اقتحام مستوطن يحمل سكيناً لكنيسة القيامة، وترويع المصلين داخلها في ذروة أعياد الميلاد، يعكس التطرف والعنف الإسرائيلي، الذي يزداد يوماً بعد يوم.



وعبّر عيسى، عن مخاوفة من مزاعم إسرائيلية جديدة لاعتبار كنيسة القيامة ذات جذور يهودية، الأمر الذي يستدعي الملاحقة، والتدخل لوقف هذه الانتهاكات العنصرية.



وطالب الأمين العام للهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات، حنا عيسى، بالتحرك على المستوى الدولي للتصدي لانتهاك المستوطنين على حرمة الأماكن المقدسة، داعياً مجلس الأمن باتخاذ موقف جاد لإلزام إسرائيل، بتطبيق قرارات الشرعية الدولية، والقانون الدولي.