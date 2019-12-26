دولي

إيران تحذر مواطنيها من إرسال فيديوهات الاحتجاجات إلى القنوات المعارضة

إيران تحذر مواطنيها من إرسال فيديوهات الاحتجاجات إلى القنوات المعارضة
صورة ارشيفيه
رام الله - دنيا الوطن
حذر قائد الشرطة الإيرانية، حسين أشتري، المواطنين من مغبة إرسال فيديوهات الاحتجاجات إلى القنوات المعارضة أو إلى أشخاص خارج البلاد.

وقال أشتري إن إرسال الفيديوهات والصور إلى الفضائيات المعارضة للجمهورية الإسلامية، جريمة يعاقب عليها القانون، وسيتم التعامل مع كل من يرسل الفيديوهات والصور وفق القانون، وفق (روسيا اليوم). 

وشهدت عدة مناطق في العاصمة طهران ومدن رئيسية انتشارا كثيفا لقوات الأمن والشرطة ومكافحة الشغب، وسط دعوات للتظاهر مساء اليوم الخميس، لإحياء ذكرى قتلى احتجاجات الشهر قبل الماضي.

واجتاحت احتجاجات شاسعة إيران في أكتوبر الماضي بعد قرار الحكومة رفع أسعار الوقود، وفي نوفمبر الماضي تم اتخاذ إجراء غير مسبوق، إذ قطعت خدمات الإنترنت عن عموم أراضي البلاد لمدة أسبوع تقريبا، للتعامل مع الاضطرابات التي تعد الأعنف منذ الثورة الإسلامية عام 1979.

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