الشرطة: مصرع شخص وإصابة 229 آخرين بـ 271 حادث سير الأسبوع الماضي

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رام الله - دنيا الوطن

لقي شخص مصرعه، وأصيب (229) آخرين في (271) حادث سير، وقعت الأسبوع الماضي في الضفة الغربية.



وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، أن إدارة شرطة المرور سجلت (271) حادث سير، نتج عنها مصرع شخص، وإصابة (229) آخرين منهم إصابتان خطيرة، ووصفت ثماني إصابات بالمتوسطة، فيما وصفت إصابة (219) شخصاً بالبسيطة .



وأضافت، أن شرطة المرور، فحصت الأسبوع الماضي (11094) مركبة، وأنزلت عن الشارع (232) مركبة لا تتوفر بها شروط السلامة العامة، فيما حررت (4103) مخالفة مرورية، وحجزت (117) مركبة للتأكد من قانونيتها، بالإضافة إلى إتلاف 232 مركبة غير قانونية.