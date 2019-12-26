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الأسد يطمئن على صحة رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس بعد تسممه بالقدس

الأسد يطمئن على صحة رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس بعد تسممه بالقدس
رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس
رام الله - دنيا الوطن
زار القائم بأعمال سفارة سوريا في عمّان رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس الذي يتلقى العلاج بأحد مشافي العاصمة الأردنية إثر حادثة تسمم تعرض لها في بطريركية الروم الأرثوذكس بالقدس.

وبحسب صحيفة "الوطن" السورية، زار القائم بأعمال سفارة سوريا في الأردن، شفيق ديوب، المطران عطا اللـه حنا رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس المتواجد في أحد مشافي عمّان، وذلك بتكليف من الرئيس السوري بشار الأسد.

ونقل ديوب للمطران حنا، تحيات الرئيس الأسد وتمنياته بالصحة والشفاء العاجل والتام، مؤكدا إدانة سوريا "للكيان الصهيوني" الذي استخدم الغازات المحرمة دوليا في القدس الشريف.

من جانبه طلب المطران حنا نقل رسالة شكر وامتنان ومحبة إلى الرئيس الأسد، معربا عن تقديره البالغ لتضامن سوريا الراسخ قيادة وشعبا مع فلسطين.

وأكد المطران حنا على التمسك بثوابت حقوق الشعب الفلسطيني، وقضيته العادلة وأن القدس ستظل العاصمة الأبدية لفلسطين.

وكان المطران حنا أعلن في مؤتمر صحفي أمس، بأحد مستشفيات عمان، أنه تعرض للتسمم بعد استنشاقه مواد كيميائية جرى رشها داخل بطريركية الروم الأرثوذكس بمدينة القدس، مؤكدا أن كل المؤشرات تدل على أن إسرائيل تقف وراء الحادثة.

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