شؤون فلسطينية

"الإسلامي الفلسطيني" يدعم مدرسة ذكور بيت لقيا الثانوية

"الإسلامي الفلسطيني" يدعم مدرسة ذكور بيت لقيا الثانوية
رام الله - دنيا الوطن
قدّم البنك الإسلامي الفلسطيني، دعماَ لمدرسة ذكور بيت لقيا الثانوية بمحافظة رام الله والبيرة، في إطار دعمه المتواصل للمؤسسات التعليمية.

وزار المدرسة مدير منطقة الوسط في البنك الإسلامي الفلسطيني رائق عمر، ومدير فرع الماصيون سامر الريماوي، وكان في استقبالهما مدير المدرسة الأستاذ معتصم مفارجة، وأعضاء الهيئة التدريسية، حيث جرى الاطلاع على سير العملية التعليمية واحتياجات المدرسة.

وأكد عمر، أن البنك الإسلامي الفلسطيني، يولي أهمية كبيرة لدعم قطاع التعليم بكافة مراحله، وبمختلف الإمكانيات المتاحة، لبناء جيل متعلم قادر على تحقيق آمال وتطلعات شعبنا الفلسطيني، مشدداً على أهمية تكامل الأدوار بين القطاعين العام والخاص؛ للمضي قدماً في عملية البناء.

من جانبه، شكر مفارجة البنك الإسلامي الفلسطيني على دعمه للمدرسة، مؤكداً على أهميته في الارتقاء بالعملية التعليمية، وتسهيل إيصال المعلومات للطلاب بفعل التنويع في الوسائل التعليمية.

ويخصص البنك الإسلامي الفلسطيني، الجزء الأكبر من برنامجه للمسؤولية المجتمعية لدعم قطاعي التعليم والصحة، وذلك بهدف خلق أثرٍ مستدام في المجتمع المحيط.

ويمارس البنك الإسلامي الفلسطيني، أعماله عبر أوسع شبكة صيرفة إسلامية في فلسطين، تضم 45 فرعاً ومكتباً وأكثر من 80 صرافاً آلياً، تقدم خدماتها بما يتوافق مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية.

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