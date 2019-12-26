هيئة الأسرى: الاحتلال يصدر أوامر بالحبس المنزلي بحق ستة شبان من العيسوية

أسرى في سجون الاحتلال

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رام الله - دنيا الوطن

أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، في تقرير صدر عنها اليوم الخميس، أن قائد الجبهة الداخلية في جيش الاحتلال، أصدر قراراً بالحبس المنزلي بحق ستة شبان من بلدة العيسوية شمال شرق مدينة القدس.



وأوضحت الهيئة في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن هؤلاء الشبان هم: كل من صالح أبو عصب، وأنور عبيد، ونضال غنام، وفايز محيسن، ومحمد عليان، ومحمد مصطفى.



وأضافت: أن قرار الحبس المنزلي، جاء أنه وجه لهم الاحتلال تهمة المشاركة في المظاهرات، وإلقاء زجاجات حارقة، وصدر القرار بحقهم فقط، خلال ساعات الليل، ولمدة ستة أشهر.