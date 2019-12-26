مستوطنون يقتحمون باحات الأقصى ودعوات فلسطينية لشد الرحال إليه
رام الله - دنيا الوطن
اقتحمت مجموعة من المستوطنين، باحات المسجد الأقصى صباح اليوم، بدعم من شرطة الاحتلال وقواته الخاصة.
وحذر مدير المسجد الأقصى المبارك، عمر الكسواني، من خطورة استمرار اقتحامات المستوطنين لباحات الأقصى، الهادفة إلى فرض واقع جديد، مؤكداً أن الأقصى حق خالص للمسلمين، وأن على الجميع واجب شد الرحال إليه، والتواجد فيه لمواجهة اقتحامات
اقتحمت مجموعة من المستوطنين، باحات المسجد الأقصى صباح اليوم، بدعم من شرطة الاحتلال وقواته الخاصة.
وحذر مدير المسجد الأقصى المبارك، عمر الكسواني، من خطورة استمرار اقتحامات المستوطنين لباحات الأقصى، الهادفة إلى فرض واقع جديد، مؤكداً أن الأقصى حق خالص للمسلمين، وأن على الجميع واجب شد الرحال إليه، والتواجد فيه لمواجهة اقتحامات
المستوطنين المتكررة.
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