شؤون فلسطينية

الأتيرة تُعلن موقع (بركة عسكر) منطقة محمية في محافظة قلقيلية

الأتيرة تُعلن موقع (بركة عسكر) منطقة محمية في محافظة قلقيلية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت رئيس سلطة جودة البيئة، م. عدالة الأتيرة، في بيان صحفي عن قرار اعتماد موقع بركة عسكر الطبيعية والواقعة في شمال قرية جينصافوط منطقة محمية.

ويأتي قرار الأتيرة استناداً لإحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003 وتعديلاته ولإحكام القانون رقم (7) لسنة 1999 بشأن البيئة المعدل لا سيما المواد 40 و41 و44 منه.

وشمل القرار على مجموعة من التعليمات للحفاظ على الموقع والذي يحظر أي أعمال أو أنشطة أو التصرف فيها وفي محيطها الامر الذي من شأنه التأثير على البيئة الطبيعية.

وأشارت الأتيرة بان موقع بركة عُسكر الطبيعية (بالوع) والتي تعد جزءا من المنطقة الشمالية العازلة المحيطة لمحمية وادي قانا ذات نظام بيئي طبيعي من نوعه حيث تتجمع فيه مياه الامطار في فصل الشتاء حتى بداية فصل الصيف وذلك بسبب الطبيعة الجيولوجية والتكوين الصخري والتي يصل عمقه عند الذروة من 35 وحتى 40 مترا مما جعلها ذات قيمة بيئية مهمة وتراثا طبيعيا.

وأضافت بانه أجريت عدة دراسات بيئية وابحاث علمية عن البركة والتي نتج عنها وجود نباتات وحيوانات نادرة لم يتم ايجادها في أي مكان في المحافظات الشمالية وهي الضفدع السوري ذات الارجل الحرفية وهي نوع انقرض من الأردن ومهدد بالانقراض في فلسطين، وأيضا زهرة الحوذان وهي زهرة مائية فريدة لم تسجل في أي مكان آخر في الضفة الغربية، كما يوجد في البركة عدة أنواع من القشريات التي تتغذى عليها الضفادع بالإضافة الى نبات عدس الماء التي تختفي مع جفاف البركة وتعود بالظهور عند امتلائها بالماء.

وتعتبر البركة منطقة مائية رطبة هامة جدا للكثير من الطيور المقيمة والمهاجرة، وهي احدى برك تجميع مياه الامطار التي كانت منتشرة في المنطقة ولكن بسبب عمليات الطمر للبرك واستغلال مساحتها للزراعة والبناء وشق الطرق وتوسيعها
في المنطقة فقد أضحت هي البركة الوحيدة التي تتجمع فيها مياه الأمطار.

وستقوم سلطة جودة البيئة بالشراكة مع الوزرات ذات الصلة ومؤسسات المجتمع المحلي بالعمل على حماية هذا الموقع وتطويره وجعله معلما طبيعيا وسياحيا للاستفادة منه في مجالات البحث العلمي.

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