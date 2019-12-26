الحسيني: الانتخابات حق لكافة أبناء الشعب الفلسطيني ويجب أن تُجرى بالقدس

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رام الله - دنيا الوطن

جدد رئيس دائرة شؤون القدس، في منظمة التحرير، عدنان الحسيني، تأكيده على قرار القيادة، وعلى رأسها الرئيس محمود عباس، بأنه لا انتخابات بدون مدينة القدس.



وأكد الحسيني، أنه إذا مورست الضغوطات على حكومة الاحتلال، فسيتم إجراء الانتخابات في القدس المحتلة، والتي هي حق لكافة أبناء الشعب الفلسطيني.



وحمّل الحسيني، حكومة الاحتلال مسؤولية خطورة الأوضاع وتدهورها في القدس، منوهاً إلى أن ذلك نتاج تلقين الاحتلال لأبنائهم التعليمات في مدرسة الكره والعنف والعنصرية ضد المسلمين والمسيحيين.