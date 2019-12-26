أبو يوسف: دعوات حماس لإصدار المرسوم دون القدس هو بيع مواقف مجانية للاحتلال

واصل أبو يوسف الأمين العام لجبهة التحرير الفلسطينية

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رام الله - دنيا الوطن

اعتبر الأمين العام لجبهة التحرير الفلسطينية، واصل أبو يوسف، دعوات حماس؛ لإصدار مرسوم رئاسي، لتحديد موعد إجراء الانتخابات فوراً دون القدس، هي بيع مواقف مجانية للاحتلال والتساوق مع ما تسمى (صفقة القرن).



وأضاف أبو يوسف في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، اليوم الخميس، أن هذه التصريحات، تتساوق تماما مع الأهداف الأمريكية الإسرائيلية؛ لتهويد المدينة المدينة المقدسة، والتملص من أية أدلة تثبت الوجود الفلسطيني في القدس.



وشدد أبو يوسف على أنه لا يمكن القبول إطلاقاً باستثناء أبناء الشعب الفلسطيني في القدس من المشاركة في العملية الانتخابية ترشحًا وانتخابًا، مؤكداً على مواصلة القيادة اتصالاتها مع المجتمع الدولي؛ للضغط على الاحتلال لإجراء الانتخابات في القدس.