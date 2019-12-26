شؤون فلسطينية

بلدية الخليل تصدر بياناً "مهماً" بشأن البناء الملاصق لمدرسة الصفا

بلدية الخليل تصدر بياناً "مهماً" بشأن البناء الملاصق لمدرسة الصفا
انهيار جزء من مدرسة في الخليل
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت بلدية الخليل صباح اليوم الخميس، بياناً توضيحياً حول انهيار جزء من مدرسة الصفا بعين سارة يوم أمس الأربعاء، وأوضحت في بيانها، أنّ مالك المشروع الملاصق لمدرسة الصفا، تقدم بطلب رخصة بناء وحصل عليها حسب الأصول بتاريخ 22/8/2019، وعلى إثر ذلك باشر بالعمل في الموقع المذكور، بعد أن حصل على إذن بالحفر وفق الرخصة الممنوحة له، وبعد ملاحظة مراقب الأبنية، أنّ الحفر وصل لأعماق تخالف بنود الرخصة، قامت البلدية على الفور بتوجيه إخطارات لمالك المشروع؛ للتوقف عن العمل، وتصويب وضعه.

وأكدت البلدية في بيانها أنّ لجنة الأبنية، توجهت للموقع وتمّ إجراء كشف على المشروع، حيث لاحظت اللجنة أنّ أعمال الحفر قد تتسبب بخطورة على الأبنية القائمة والمجاورة للمشروع، فتم الطلب من مالك المشروع بإيقاف العمل، وتركيزه على وضع آليات لتدعيم أساسات الأبنية المجاورة، حيث تم التوجه إلى مركز البناء (مركز متخصص بالفحوصات الجيوتقنية) ممثل بالمهندس عبد الناصر شاهين، والذي بدأ بعمل تقرير لتدعيم أكتاف الحفر، إلّا أنّ المالك قام بتغيير المركز، وتوجه إلى مكتب هندسي آخر (جي بي للاستشارات الهندسية)، والذي قام بدوره بتقديم خطة هندسية لتدعيم جوانب القطع الصخري في موقع الحفر، وبعد اعتماد البلدية هذه الخطة، حصل على أذونات صب من أجل أعمال التدعيم فقط، إلّا أنّ مالك المشروع، لم يلتزم بالخطة المقدمة من قِبله.

وفي خطوة احترازية واستباقية ومنعاً لحدوث أي ضرر يلحق بالسلامة العامة، أرسلت البلدية كتاباً لمديرية الشرطة لتنفيذ الإخطار القاضي، بوقف البناء في الموقع المذكور، حيث حضرت الشرطة إلى الموقع  يوم الاثنين الموافق 23/12/2019، والتي قامت بدورها باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وعلى ضوء ما حدث من انهيار جزء من مدرسة الصفا، اجتمعت المؤسسات ذات العلاقة في مقر الدفاع المدني، وبحضور مديرية التربية والتعليم، نقابة المهندسين، بلدية الخليل، هيئة المكاتب الهندسية، مالك المشروع، المكتب الاستشاري ممثلاً بالمهندس عبد الناصر شاهين، والدكتور ماهر عمرو، حيث تم تقديم خطة؛ لمعالجة ما حدث وإزالة الخطر، والبدء فوراً بأعمال التدعيم وترميم البناء بأسرع وقت ممكن، وتعهد المالك بترميم البناء وإعادته كما كان سابقاً.

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