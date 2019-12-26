هيئة الأسرى: الأسير موفق عروق يقبع بمشفى "برزلاي" بوضع صحي صعب

الأسير موفق عروق

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رام الله - دنيا الوطن

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، في تقرير صدر عنها ظهر الخميس، أن الأسير المريض موفق عروق، يقبع حالياً بمشفى (برزلاي) الإسرائيلي، بوضع صحي صعب.



وأوضحت الهيئة في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، بأن إدارة معتقل (عسقلان) قامت قبل عدة أيام، بنقل الأسير المريض عروق إلى المشفى، إثر تدهور ملحوظ على حالته الصحية.



وأضافت، أن مضاعفات خطيرة طرأت على حالة الأسير عروق، منها: آلام شديدة بجميع أنحاء جسده، حرارة مرتفعة، صداع، هزال، وحالة دوخان، تسببت له بالسقوط على الأرض مرتين.



ولفتت الهيئة إلى أن أطباء الاحتلال، كانوا قد اكتشفوا إصابته بالسّرطان في الكبد والمعدة، خلال شهر تموز/ يوليو من العام الجاري، بعد خضوعه لفحوص طبية، إلّا أن إدارة المعتقل ماطلت بتحويله للمستشفى؛ لتلقّي العلاج الكيماوي، حتى شهر تشرين الثاني/ نوفمبر.



يذكر بأن الأسير عروق (77 عاماً) من يافة الناصرة في الداخل المحتل، معتقل منذ العام 2003، ومحكوم بالسّجن (30) عاماً.