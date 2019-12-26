بينهم فتيان.. قوات الاحتلال تعتقل سبعة مواطنين من الضفة الغربية

اعتقالات - أرشيف

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رام الله - دنيا الوطن

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، منذ الأمس، وحتى صباح اليوم الخميس، سبعة مواطنين على الأقل من الضفة بينهم فتيان شقيقان، وسلمت مجموعة من الشبان، بلاغات لمقابلة مخابراتها، وغالبيتهم من القدس.



وقال نادي الأسير في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: إن سلطات الاحتلال، اعتقلت الشاب زيد عبد الناصر ادعيسات من بلدة بني نعيم في الخليل، وشاب آخر من بلدة قراوة بني حسان في سلفيت وهو مصطفى عاصي (19 عامًا).



ومن مخيم جنين، أحمد علي وهدان، حيث جرى اعتقاله من أمام حاجز عسكري بالقرب من نابلس.



وبالأمس اُعتقل الفتيان محمد خالد أبو الهيجاء (17 عامًا)، وشقيقه صبحي (15 عامًا) من مخيم عقبة جبر في أريحا، وذلك بعد استدعائهما من قبل مخابرات الاحتلال، بالإضافة إلى مواطنين من قلقيلية وهما: بلال رضوان (26 عامًا)، ويوسف أحمد سليم (36 عامًا)، والذي يعاني من عدة مشاكل صحية، نتجت بسبب تعرضه للتعذيب على يد قوات الاحتلال في اعتقال سابق له عام 2002، وحاليًا يعاني من مشاكل صحية، جرّاء تعرضه لحادث سير عام 2016 تسبب بإصابته برضوض في الرأس والدماغ والعمود الفقري.



يُشار إلى أن قوات الاحتلال، استدعت صباح اليوم ستة شبان على الأقل من بلدة العيساوية في القدس، وأعلن الاحتلال لاحقًا نيته فرض الحبس المنزلي الليلي عليهم وهم: صالح أبو عصب، وأنور سامي عبي، ونضال غنام، وفايز محيسن، ومحمد عليان عليان، ومحمد موسى مصطفى.