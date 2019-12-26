عربي

شاهد: "حلقة النار".. تفاصيل كسوف الشمس الذي يشهده الخليج وشمال أفريقيا الخميس

شاهد: "حلقة النار".. تفاصيل كسوف الشمس الذي يشهده الخليج وشمال أفريقيا الخميس
صورة ارشيفيه
رام الله - دنيا الوطن
تشهد أجزاء من منطقة الخليج وشمال شرقي أفريقيا، ظاهرة فلكية نادرة صباح غد (الخميس) تعرف باسم "حلقة النار"، وتتمثل بـ"كسوف حلقي" للشمس، حيث يقع القمر أمام الشمس ويكون قطره الظاهري أصغر من قطر الشمس الظاهري بقليل، فيحجب الشمس وتبقى منها قطعة محيطة بالقمر على شكل حلقة مضيئة، ولذلك يسمى بالكسوف الحلقي.

وبالنسبة لمنطقة الخليج فإن المناطق التي ستشاهد الكسوف الحلقي تقع داخل شريط ضيق قطره نحو 155 كيلومتراً يبدأ من شرق السعودية مروراً بقطر ثم الإمارات ثم سلطنة عمان ثم يكمل مساره في المحيط الهندي، وذلك وفق ما أورده مركز الفلك الدولي بالإمارات.

وفي حين أن أجزاء من هذه الدول ستشاهد الحدث ككسوف حلقي، إلا أن باقي مناطق الخليج ستتمكن من رؤيته ككسوف جزئي.


وبالنسبة للسعودية، سيبدأ الشريط الضيق للكسوف الحلقي من غرب مدينة الهفوف، ويتجه نحو الساحل، الشرقي، وكان آخر كسوف حلقي شهدته المملكة عام 1922وسيكون الكسوف الحلقي المقبل عام 2049.

وفى مصر سيمكن رؤية الكسوف الجزئي بعد شروق الشمس على الحدود الشرقية لسواحل البحر الأحمر.

 

ويمكن لمحبي رصد الظواهر الفلكية النادرة في المناطق التي ستشهد الكسوف الحلقي رؤية ظاهرة «حبيبات بيلي» عند اكتمال ونهاية الكسوف الحلقي، فحواف القمر ليست حادة بل عبارة عن تعرجات ونتوءات بسبب جبال ووديان القمر التي تقع على حافته، وعند اكتمال الكسوف الحلقي تصل أشعة الشمس إلينا من خلال وديان القمر، وبالتالي تظهر حبيبات مضيئة على حافة القمر.

والكسوف ظاهرة فلكية تحدث عندما يقع القمر بين الشمس والأرض، فعندها تختفي الشمس خلف القمر إما كلياً أو جزئياً. ويُرى القمر بحجم الشمس رغم أنه أصغر منها بـ400 مرة لأنه أقرب لنا من الشمس بـ400 مرة.

ويمكن متابعة بث حي لوقائع الكسوف الحلقي عبر الرابط التالي:

 


أخبار ذات صلة

السماح بالتنقل بين السعودية والبحرين بالدراجة النارية

السماح بالتنقل بين السعودية والبحرين بالدراجة النارية

العراق: أمر قبض بحق مدير مصرف منح تسهيلات مالية بـ40 مليون دولار

العراق: أمر قبض بحق مدير مصرف منح تسهيلات مالية بـ40 مليون دولار

العراق: متظاهرون يلوحون بالتصعيد بسبب تكليف العيداني

العراق: متظاهرون يلوحون بالتصعيد بسبب تكليف العيداني

شاهد: بعد انتهاء المُهلة.. الجيش الليبي يقصف مواقع الوفاق بمصراتة

شاهد: بعد انتهاء المُهلة.. الجيش الليبي يقصف مواقع الوفاق بمصراتة

شاهد لحظة طرد السفير الفرنسي من جنازة قايد صالح

شاهد لحظة طرد السفير الفرنسي من جنازة قايد صالح

(رويترز) تنشر أسماء سعوديين ستطير رقابهم لتورطهم في قتل خاشقجي

(رويترز) تنشر أسماء سعوديين ستطير رقابهم لتورطهم في قتل خاشقجي

قلادة (تيتانيك) بين مجوهرات زوجة البشير

قلادة (تيتانيك) بين مجوهرات زوجة البشير

ليبيا ترفع حالة التأهب القصوى بسبب الأحوال الجوية

ليبيا ترفع حالة التأهب القصوى بسبب الأحوال الجوية

التعليقات

الدنيا حكايات

التضامن العربي في حرب أكتوبر والفريق سعد الدين الشاذلي

التضامن العربي في حرب أكتوبر والفريق سعد الدين الشاذلي

شؤون فلسطينية

&#34;الخارجية&#34;: الاحتلال يتحمل المسؤولية المباشرة عن اقتحام مستوطن لكنيسة القيامة

"الخارجية": الاحتلال يتحمل المسؤولية المباشرة عن اقتحام مستوطن لكنيسة القيامة

محافظ القدس: الانتخابات بدون العاصمة طعنة في خاصرة المشروع الوطني

محافظ القدس: الانتخابات بدون العاصمة طعنة في خاصرة المشروع الوطني

اللجنة الوطنية للحد من التدخين في المدارس تعقد اجتماعها الأول

اللجنة الوطنية للحد من التدخين في المدارس تعقد اجتماعها الأول

تشكيل لجنة حركية للوزارات والهيئات الحكومية في محافظة جنين

تشكيل لجنة حركية للوزارات والهيئات الحكومية في محافظة جنين

معلمو تعيينات 2006 و2007 و2008 من غزة يوجهون مناشدة لرئيس الوزراء

معلمو تعيينات 2006 و2007 و2008 من غزة يوجهون مناشدة لرئيس الوزراء

أسرى (عوفر): الاحتلال يواصل تضييقاته للأسبوع الثالث والمفاوضات مستمرة

أسرى (عوفر): الاحتلال يواصل تضييقاته للأسبوع الثالث والمفاوضات مستمرة

المقاومة الشعبية: استمرار القصف دليل على نوايا الاحتلال بعدم الالتزام بأي اتفاق

المقاومة الشعبية: استمرار القصف دليل على نوايا الاحتلال بعدم الالتزام بأي اتفاق

شاهد: الدفاع المدني ينشر أبرز سجل تدخلاته في المنخفض الجوي

شاهد: الدفاع المدني ينشر أبرز سجل تدخلاته في المنخفض الجوي

منوعات

مادونا تواصل استفزاز جمهورها.. شاهد ماذا فعلت قبل العرض بساعتين

مادونا تواصل استفزاز جمهورها.. شاهد ماذا فعلت قبل العرض بساعتين

ماحقيقة خبر انتحار بطلة مسلسل &#34;نور&#34; بسبب زوجها؟

ماحقيقة خبر انتحار بطلة مسلسل "نور" بسبب زوجها؟

جمهور مايكل جاكسون يشكك في وفاته بسبب هذا الشخص

جمهور مايكل جاكسون يشكك في وفاته بسبب هذا الشخص

لقاء سويدان تفاجئ جمهورها بنحافة ملفتة ولوك جديد

لقاء سويدان تفاجئ جمهورها بنحافة ملفتة ولوك جديد

محمد صلاح يحتفل بالكريسماس.. وصورة زوجته تؤكد انتظاره مولوده الثاني

محمد صلاح يحتفل بالكريسماس.. وصورة زوجته تؤكد انتظاره مولوده الثاني

شاهد: كايلي جينر تهدي طفلتها قصر فاخر

شاهد: كايلي جينر تهدي طفلتها قصر فاخر

أصالة تثير الجدل بتصرفها مع إعلامي شهير

أصالة تثير الجدل بتصرفها مع إعلامي شهير

محمد رمضان يُروج لأغنية &#34;رايحين نسهر&#34; بـ 14 فتاة وسيجار

محمد رمضان يُروج لأغنية "رايحين نسهر" بـ 14 فتاة وسيجار

إحداهن أصيبت بعدها بالاكتئاب.. نجمات كشفن عن تعرضهن للتحرش

إحداهن أصيبت بعدها بالاكتئاب.. نجمات كشفن عن تعرضهن للتحرش

آديل تتباهى بفقدانها 19 كيلو من وزنها.. كيف أصبحت؟

آديل تتباهى بفقدانها 19 كيلو من وزنها.. كيف أصبحت؟

عربي

السماح بالتنقل بين السعودية والبحرين بالدراجة النارية

السماح بالتنقل بين السعودية والبحرين بالدراجة النارية

العراق: أمر قبض بحق مدير مصرف منح تسهيلات مالية بـ40 مليون دولار

العراق: أمر قبض بحق مدير مصرف منح تسهيلات مالية بـ40 مليون دولار

العراق: متظاهرون يلوحون بالتصعيد بسبب تكليف العيداني

العراق: متظاهرون يلوحون بالتصعيد بسبب تكليف العيداني

شاهد: بعد انتهاء المُهلة.. الجيش الليبي يقصف مواقع الوفاق بمصراتة

شاهد: بعد انتهاء المُهلة.. الجيش الليبي يقصف مواقع الوفاق بمصراتة