شؤون فلسطينية

كيف انهارت مدرسة الصفا الأساسية بالخليل؟

كيف انهارت مدرسة الصفا الأساسية بالخليل؟
رام الله - دنيا الوطن
توجه وفد من وزارة التربية والتعليم، برئاسة الوزير مروان عورتاني إلى محافظة الخليل؛ لمتابعة حادثة انهيار جزء من مدرسة الصفا الأساسية، أمس الأربعاء؛ جراء أعمال حفريات وقعت بجانبها.

وقال المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، صادق الخضور، في حديث إذاعي: إن الوفد سيتابع اليوم، الجانب القانوني والهندسي للحادثة؛ لبدء أعمال الإنشاءات الترميم فوراً للمدرسة، منوهاً إلى أن النيابة العامة، بدأت باتخاذ الإجراءات اللازمة.

وبين الخضور، أن انهيار جزء من المدرسة، جاء نتيجة أعمال حفر تتم بجانبها منذ فترة، وعلى إثره تم إغلاق المدرسة، ونقل الهيئة التدريسية إلى مدرسة أخرى قريبة؛ لاستكمال الوثائق الخاصة لإنهاء الفصل الدراسي الحالي.

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