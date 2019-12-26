دولي

في رسالة عيد الميلاد... ملكة بريطانيا تُشيد بتحرك الشبان لمكافحة تغير المناخ

في رسالة عيد الميلاد... ملكة بريطانيا تُشيد بتحرك الشبان لمكافحة تغير المناخ
الملكة إليزابيث ملكة بريطانيا
رام الله - دنيا الوطن
قالت الملكة إليزابيث، ملكة بريطانيا في رسالتها بمناسبة عيد الميلاد، أمس الأربعاء: إنها انبهرت بحيوية الشبان في جهود التصدي لتدمير البيئة.

وأضافت الملكة، التي يبلغ عمرها (93 عاماً) وكانت صبية إبان الحرب العالمية الثانية: "التحديات التي تواجه كثيرين اليوم قد تكون مختلفة عن تلك التي واجهها جيلي؛ لكنني انبهرت بكيفية تحلي الأجيال الجديدة بشعور الإحساس بالمسؤولية، تجاه قضايا مثل حماية البيئة و(تغير) المناخ، بحسب ما نقلت عنها وكالة (رويترز) للأنباء.

وقد ألهمت الناشطة السويدية المدافعة عن المناخ جريتا تونبري (16 عاماً) ملايين الشبان، للمطالبة بإجراءات أسرع في مواجهة ظاهرة الاحتباس الحراري.

واختارت مجلة (تايم) الأميركية تونبري، التي تحول تظاهرها بمفردها خارج البرلمان السويدي لحركة عالمية، شخصية عام 2019.

وكانت اللجنة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، قد ذكرت في وقت سابق، أن أمام العالم أقل من 12 عاماً لتجنب آثار مرتبطة بالمناخ قد لا يمكن عكسها.

وأكدت أن الحد من ارتفاع درجة حرارة العالم كي لا يتخطى 1.5 درجة مئوية، مقارنة بمستويات عصر ما قبل الثورة الصناعية، يستوجب إدخال تغييرات عاجلة لا سابق لها على كل قطاعات المجتمع.

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