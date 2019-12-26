شؤون فلسطينية

هيئة مسيرات العودة: قررنا تنظيم المسيرات شهريًا وفي المناسبات الوطنية

هيئة مسيرات العودة: قررنا تنظيم المسيرات شهريًا وفي المناسبات الوطنية
رام الله - دنيا الوطن
قررت الهيئة العليا لمسيرات العودة، اليوم الخميس، تنظيم المسيرات شهريًا، وفي المناسبات الوطنية.

وقالت الهيئة خلال مؤتمر صحفي، عقدته وسط مدينة غزة: "قررنا اعتماد برنامج المسيرات للعام 2020 من خلال تنظيم المسيرات شهريًا، وفي المناسبات الوطنية، وسيبدأ ذلك بذكرى يوم الأرض، بتاريخ 30 آذار/ مارس المقبل".

وأكدت الهيئة، على استمرار مسيرات العودة بطابعها الشعبي وأدواتها السلمية، حتى تحقيق أهدافها الآنية والاستراتيجية، ووفقاً لبرنامج متطور مرتبط بتطوير وتقييم أداء المسيرات، و يأخذ بعين الاعتبار التطورات على الأرض، ونبض الجماهير، بما يشمل تواصل الفعاليات التراثية الشعبية، التي تؤكد على حق العودة المقدس، وفق تعبير عضو الهيئة، يسري درويش.

وذكرت الهيئة: "سنواصل في الفترة المقبلة، التحضير الحاشد والكبير لذكرى يوم الأرض الخالد في 30/3/2020، وفي ذات الوقت، مواصلة جهود تطوير اللجان والوحدات الخاصة باللجان، وتعميم المسيرات كنهج نضالي في كل الأراضي الفلسطينية، وفي مقدمتها تفعيل اللجان الإعلامية والقانونية، بالإضافة إلى ربطها دولياً عبر التشبيك مع كل المتضامنين والمساندين للقضية الفلسطينية.

وتابعت: سنترك المجال للجان القانونية؛ لاستكمال توثيق كل الانتهاكات الصهيونية بحق المدنيين العزل، خلال مسيرات العودة، وإعداد ملف قانوني متكامل، لتقديمه إلى المحكمة الجنائية الدولية، تماشياً مع قرارها بفتح تحقيق في جرائم الاحتلال.

وأوضحت، أن الهيئة الوطنية ستظل في حالة تداعٍ مستمرة، وانعقاد دائم، وتواصل اجتماعاتها الدورية، في سياق استمرار عملية التطوير للمسيرات، وفي أداء واجبها الوطني الميداني؛ باعتبارها هيئة وطنية جامعة، تعبر عن ألوان الطيف الفلسطيني. 

وفي هذا المقام، ستكون الهيئة جزءاً لا يتجزأ من الفعاليات الوطنية الموحدة والمشتركة، وستساهم في جهود تعزيز الجبهة الداخلية، وإنجاز الوحدة.

وختمت الهيئة حديثها قائلة: "لقد أوصلت مسيرات العودة رسائل قوية وواضحة للعدو الصهيوني، بأن استهداف جماهيرنا لن يمر بدون عقاب فلسطيني، أو عقاب دولي ينتظره ويربكه؛ لذلك عليه أن يعيد حساباته جيداً، وأن يوفر وقته بوقف كل أشكال العدوان والاحتلال على شعبنا، فشعبنا عصي على الكسر، وسيظل صلباً في أقسى الظروف، ورغم الحصار والعدوان".

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