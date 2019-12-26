السماح بالتنقل بين السعودية والبحرين بالدراجة النارية



وذكرت المؤسسة العامة لجسر الملك فهد، أنه سيتم إطلاق التشغيل التجريبي لعبور الدراجات النارية، وإنهاء إجراءات سائقيها بين السعودية والبحرين اعتباراً من الساعة الثامنة صباح يوم الأربعاء 1 يناير (كانون الثاني) 2020.



واشترطت المؤسسة أن تكون الدراجة النارية مرخصة، وتحمل لوحات مرورية، وخاضعة للأنظمة والقوانين المعمول بها في السعودية والبحرين، مشيرة إلى أنه "تم تخصيص المسار أقصى اليمين لإنهاء إجراءات سفر قائدي الدراجات النارية في مناطق إنهاء الإجراءات، قدوم ومغادرة بالجانبين، إضافة إلى إتاحة جميع مسارات دفع الرسوم بالجانبين لتحصيل رسوم عبور قائدي الدراجات النارية، والتي تم تحديدها بقيمة 25 ريالاً أو 2.50 دينار بحريني للاتجاه الواحد".



وأهاب الرئيس التنفيذي للمؤسسة المهندس عماد المحيسن بجميع سائقي الدراجات النارية "الالتزام باشتراطات وضوابط السلامة والسرعة المحددة، واقتناء الملابس المناسبة، وارتداء خوذات الرأس وحامي العينين، والالتزام أيضاً بالمسارات المخصصة لهم، باتباع اللوحات الإرشادية في مناطق الإجراءات".



بعد صدور موافقة الجهات المختصة في كلا البلدين؛ حيث ستقدم هذه الخدمة على مدار اليوم طيلة أيام الأسبوع، فيما سيتم إيقافها مؤقتاً عند سوء الأحوال الجوية، حفاظاً على سلامة المسافرين، وفق صحيفة (الشرق الأوسط).