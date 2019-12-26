عربي

السماح بالتنقل بين السعودية والبحرين بالدراجة النارية

السماح بالتنقل بين السعودية والبحرين بالدراجة النارية
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
سمحت السعودية والبحرين بالتنقل بين البلدين بالدراجة النارية عبر (جسر الملك فهد) ابتداءً من الأسبوع المقبل.

وذكرت المؤسسة العامة لجسر الملك فهد، أنه سيتم إطلاق التشغيل التجريبي لعبور الدراجات النارية، وإنهاء إجراءات سائقيها بين السعودية والبحرين اعتباراً من الساعة الثامنة صباح يوم الأربعاء 1 يناير (كانون الثاني) 2020. 

بعد صدور موافقة الجهات المختصة في كلا البلدين؛ حيث ستقدم هذه الخدمة على مدار اليوم طيلة أيام الأسبوع، فيما سيتم إيقافها مؤقتاً عند سوء الأحوال الجوية، حفاظاً على سلامة المسافرين، وفق صحيفة (الشرق الأوسط). 

واشترطت المؤسسة أن تكون الدراجة النارية مرخصة، وتحمل لوحات مرورية، وخاضعة للأنظمة والقوانين المعمول بها في السعودية والبحرين، مشيرة إلى أنه "تم تخصيص المسار أقصى اليمين لإنهاء إجراءات سفر قائدي الدراجات النارية في مناطق إنهاء الإجراءات، قدوم ومغادرة بالجانبين، إضافة إلى إتاحة جميع مسارات دفع الرسوم بالجانبين لتحصيل رسوم عبور قائدي الدراجات النارية، والتي تم تحديدها بقيمة 25 ريالاً أو 2.50 دينار بحريني للاتجاه الواحد".

وأهاب الرئيس التنفيذي للمؤسسة المهندس عماد المحيسن بجميع سائقي الدراجات النارية "الالتزام باشتراطات وضوابط السلامة والسرعة المحددة، واقتناء الملابس المناسبة، وارتداء خوذات الرأس وحامي العينين، والالتزام أيضاً بالمسارات المخصصة لهم، باتباع اللوحات الإرشادية في مناطق الإجراءات".

أخبار ذات صلة

شاهد: &#34;حلقة النار&#34;.. تفاصيل كسوف الشمس الذي يشهده الخليج وشمال أفريقيا الخميس

شاهد: "حلقة النار".. تفاصيل كسوف الشمس الذي يشهده الخليج وشمال أفريقيا الخميس

العراق: أمر قبض بحق مدير مصرف منح تسهيلات مالية بـ40 مليون دولار

العراق: أمر قبض بحق مدير مصرف منح تسهيلات مالية بـ40 مليون دولار

العراق: متظاهرون يلوحون بالتصعيد بسبب تكليف العيداني

العراق: متظاهرون يلوحون بالتصعيد بسبب تكليف العيداني

شاهد: بعد انتهاء المُهلة.. الجيش الليبي يقصف مواقع الوفاق بمصراتة

شاهد: بعد انتهاء المُهلة.. الجيش الليبي يقصف مواقع الوفاق بمصراتة

شاهد لحظة طرد السفير الفرنسي من جنازة قايد صالح

شاهد لحظة طرد السفير الفرنسي من جنازة قايد صالح

(رويترز) تنشر أسماء سعوديين ستطير رقابهم لتورطهم في قتل خاشقجي

(رويترز) تنشر أسماء سعوديين ستطير رقابهم لتورطهم في قتل خاشقجي

قلادة (تيتانيك) بين مجوهرات زوجة البشير

قلادة (تيتانيك) بين مجوهرات زوجة البشير

ليبيا ترفع حالة التأهب القصوى بسبب الأحوال الجوية

ليبيا ترفع حالة التأهب القصوى بسبب الأحوال الجوية

التعليقات

الدنيا حكايات

التضامن العربي في حرب أكتوبر والفريق سعد الدين الشاذلي

التضامن العربي في حرب أكتوبر والفريق سعد الدين الشاذلي

شؤون فلسطينية

&#34;الخارجية&#34;: الاحتلال يتحمل المسؤولية المباشرة عن اقتحام مستوطن لكنيسة القيامة

"الخارجية": الاحتلال يتحمل المسؤولية المباشرة عن اقتحام مستوطن لكنيسة القيامة

محافظ القدس: الانتخابات بدون العاصمة طعنة في خاصرة المشروع الوطني

محافظ القدس: الانتخابات بدون العاصمة طعنة في خاصرة المشروع الوطني

اللجنة الوطنية للحد من التدخين في المدارس تعقد اجتماعها الأول

اللجنة الوطنية للحد من التدخين في المدارس تعقد اجتماعها الأول

تشكيل لجنة حركية للوزارات والهيئات الحكومية في محافظة جنين

تشكيل لجنة حركية للوزارات والهيئات الحكومية في محافظة جنين

معلمو تعيينات 2006 و2007 و2008 من غزة يوجهون مناشدة لرئيس الوزراء

معلمو تعيينات 2006 و2007 و2008 من غزة يوجهون مناشدة لرئيس الوزراء

أسرى (عوفر): الاحتلال يواصل تضييقاته للأسبوع الثالث والمفاوضات مستمرة

أسرى (عوفر): الاحتلال يواصل تضييقاته للأسبوع الثالث والمفاوضات مستمرة

المقاومة الشعبية: استمرار القصف دليل على نوايا الاحتلال بعدم الالتزام بأي اتفاق

المقاومة الشعبية: استمرار القصف دليل على نوايا الاحتلال بعدم الالتزام بأي اتفاق

شاهد: الدفاع المدني ينشر أبرز سجل تدخلاته في المنخفض الجوي

شاهد: الدفاع المدني ينشر أبرز سجل تدخلاته في المنخفض الجوي

منوعات

مادونا تواصل استفزاز جمهورها.. شاهد ماذا فعلت قبل العرض بساعتين

مادونا تواصل استفزاز جمهورها.. شاهد ماذا فعلت قبل العرض بساعتين

ماحقيقة خبر انتحار بطلة مسلسل &#34;نور&#34; بسبب زوجها؟

ماحقيقة خبر انتحار بطلة مسلسل "نور" بسبب زوجها؟

جمهور مايكل جاكسون يشكك في وفاته بسبب هذا الشخص

جمهور مايكل جاكسون يشكك في وفاته بسبب هذا الشخص

لقاء سويدان تفاجئ جمهورها بنحافة ملفتة ولوك جديد

لقاء سويدان تفاجئ جمهورها بنحافة ملفتة ولوك جديد

محمد صلاح يحتفل بالكريسماس.. وصورة زوجته تؤكد انتظاره مولوده الثاني

محمد صلاح يحتفل بالكريسماس.. وصورة زوجته تؤكد انتظاره مولوده الثاني

شاهد: كايلي جينر تهدي طفلتها قصر فاخر

شاهد: كايلي جينر تهدي طفلتها قصر فاخر

أصالة تثير الجدل بتصرفها مع إعلامي شهير

أصالة تثير الجدل بتصرفها مع إعلامي شهير

محمد رمضان يُروج لأغنية &#34;رايحين نسهر&#34; بـ 14 فتاة وسيجار

محمد رمضان يُروج لأغنية "رايحين نسهر" بـ 14 فتاة وسيجار

إحداهن أصيبت بعدها بالاكتئاب.. نجمات كشفن عن تعرضهن للتحرش

إحداهن أصيبت بعدها بالاكتئاب.. نجمات كشفن عن تعرضهن للتحرش

آديل تتباهى بفقدانها 19 كيلو من وزنها.. كيف أصبحت؟

آديل تتباهى بفقدانها 19 كيلو من وزنها.. كيف أصبحت؟

عربي

السماح بالتنقل بين السعودية والبحرين بالدراجة النارية

السماح بالتنقل بين السعودية والبحرين بالدراجة النارية

العراق: أمر قبض بحق مدير مصرف منح تسهيلات مالية بـ40 مليون دولار

العراق: أمر قبض بحق مدير مصرف منح تسهيلات مالية بـ40 مليون دولار

العراق: متظاهرون يلوحون بالتصعيد بسبب تكليف العيداني

العراق: متظاهرون يلوحون بالتصعيد بسبب تكليف العيداني

شاهد: بعد انتهاء المُهلة.. الجيش الليبي يقصف مواقع الوفاق بمصراتة

شاهد: بعد انتهاء المُهلة.. الجيش الليبي يقصف مواقع الوفاق بمصراتة