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العراق: أمر قبض بحق مدير مصرف منح تسهيلات مالية بـ40 مليون دولار

العراق: أمر قبض بحق مدير مصرف منح تسهيلات مالية بـ40 مليون دولار
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت هيئة النزاهة في العراق، اليوم الخميس، عن صدور أمر إلقاء القبض بحق المدير السابق للمصرف العراقي للتجارة لعدم مثوله أمام القضاء.

وذكرت الهيئة في بيان صحفي وفق (روسيا اليوم) أن "محكمة الجنح المختصة بقضايا النزاهة في بغداد أصدرت أمر قبض وتحر بحق المتهم استناداً إلى مقتضيات المادة الحكمية في القضية الخاصة بمنح المتهم تسهيلات مصرفية بقيمة 40 مليون دولار أمريكي إلى أحد المصارف الأهلية بضمانات ضعيفة، الأمر الذي ألحق ضررا بالمال العام، فيما قرَّرت المحكمة تأجيل المحاكمة إلى موعد آخر".

يذكر أن الهيئة أعلنت في الثامن عشر من الشهر الجاري عن إصدار محكمة جنايات مدينة النجف المختصَّة بالنظر بقضايا النزاهة أمر قبضٍ بحق المتهم على خلفية القضية الخاصة بقيام فرع المصرف في محافظة أربيل بمنح تسهيلات مصرفيَّة بقيمة (60) مليون دولار أمريكي لإحدى الشركات لإنشاء معمل إسمنت بدون ضمانات كافية.

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