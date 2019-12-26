شؤون فلسطينية

الفتياني: دعوات حماس لإصدار مرسوم الانتخابات بدون القدس يهدف لكسب أصوات مُرشحين

الفتياني: دعوات حماس لإصدار مرسوم الانتخابات بدون القدس يهدف لكسب أصوات مُرشحين
رام الله - دنيا الوطن
اعتبر امين سر المجلس الثوري لحركة (فتح) ماجد الفتياني، مواقف حركة (حماس) بشان إصدار مرسوم رئاسي لإجراء الانتخابات بدون القدس، محاولة بائسة لتأليب الرأي العام والمجتمع المحلي، معتقدة بذلك أنها تستطيع تغيير توجهات أبناء الشعب الفلسطيني، وبالتالي كسب المزيد من الأصوات.

وقال الفتياني في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، اليوم الخميس: إن هذه الدعوات تشكل تساوقا مع المخططات (الصهيوأمريكية) الهادفة لتصفية القضية الفلسطينية، مضيفاً: "لن نعطي الاحتلال فرصة لفرض سياسة أمر واقع في المدينة المقدسة".

وأكد أن الانتخابات، هي قرار وإرادة سياسية، وحق مكفول لأبناء شعبنا، الذي حرم من ممارسة حقه الديمقراطي، وبالتالي لا يمكن تصديق هذه الغيرة الكاذبة من حماس على إجراء الانتخابات.

وأشار الفتياني إلى أن انعقاد الدورة الثالثة للمجلس الاستشاري لحركة فتح في الثامن والعشرين من الشهر الجاري، يأتي استكمالاً لحلقة اجتماعات اللجنة المركزية، ومجلس ثوري لفتح؛ لبحث آليات وسبل إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية.

أخبار ذات صلة

هيئة الأسرى: الأسير موفق عروق يقبع بمشفى &#34;برزلاي&#34; بوضع صحي صعب

هيئة الأسرى: الأسير موفق عروق يقبع بمشفى "برزلاي" بوضع صحي صعب

بينهم فتيان.. قوات الاحتلال تعتقل سبعة مواطنين من الضفة الغربية

بينهم فتيان.. قوات الاحتلال تعتقل سبعة مواطنين من الضفة الغربية

&#34;الخارجية&#34;: الاحتلال يتحمل المسؤولية المباشرة عن اقتحام مستوطن لكنيسة القيامة

"الخارجية": الاحتلال يتحمل المسؤولية المباشرة عن اقتحام مستوطن لكنيسة القيامة

هيئة مسيرات العودة: قررنا تنظيم المسيرات شهريًا وفي المناسبات الوطنية

هيئة مسيرات العودة: قررنا تنظيم المسيرات شهريًا وفي المناسبات الوطنية

محافظ القدس: الانتخابات بدون العاصمة طعنة في خاصرة المشروع الوطني

محافظ القدس: الانتخابات بدون العاصمة طعنة في خاصرة المشروع الوطني

&#34;الأزهر&#34; بغزة تُناشد الرئيس عباس واشتية بالتدخل لإنقاذها من شبح الإغلاق والإفلاس

"الأزهر" بغزة تُناشد الرئيس عباس واشتية بالتدخل لإنقاذها من شبح الإغلاق والإفلاس

شاهد: هل جدول الكهرباء منتظم في بيتك أم تأثر بالمنخفض الجوي؟

شاهد: هل جدول الكهرباء منتظم في بيتك أم تأثر بالمنخفض الجوي؟

اللجنة الوطنية للحد من التدخين في المدارس تعقد اجتماعها الأول

اللجنة الوطنية للحد من التدخين في المدارس تعقد اجتماعها الأول

التعليقات

الدنيا حكايات

التضامن العربي في حرب أكتوبر والفريق سعد الدين الشاذلي

التضامن العربي في حرب أكتوبر والفريق سعد الدين الشاذلي

شؤون فلسطينية

هيئة الأسرى: الأسير موفق عروق يقبع بمشفى &#34;برزلاي&#34; بوضع صحي صعب

هيئة الأسرى: الأسير موفق عروق يقبع بمشفى "برزلاي" بوضع صحي صعب

بينهم فتيان.. قوات الاحتلال تعتقل سبعة مواطنين من الضفة الغربية

بينهم فتيان.. قوات الاحتلال تعتقل سبعة مواطنين من الضفة الغربية

&#34;الخارجية&#34;: الاحتلال يتحمل المسؤولية المباشرة عن اقتحام مستوطن لكنيسة القيامة

"الخارجية": الاحتلال يتحمل المسؤولية المباشرة عن اقتحام مستوطن لكنيسة القيامة

محافظ القدس: الانتخابات بدون العاصمة طعنة في خاصرة المشروع الوطني

محافظ القدس: الانتخابات بدون العاصمة طعنة في خاصرة المشروع الوطني

اللجنة الوطنية للحد من التدخين في المدارس تعقد اجتماعها الأول

اللجنة الوطنية للحد من التدخين في المدارس تعقد اجتماعها الأول

تشكيل لجنة حركية للوزارات والهيئات الحكومية في محافظة جنين

تشكيل لجنة حركية للوزارات والهيئات الحكومية في محافظة جنين

معلمو تعيينات 2006 و2007 و2008 من غزة يوجهون مناشدة لرئيس الوزراء

معلمو تعيينات 2006 و2007 و2008 من غزة يوجهون مناشدة لرئيس الوزراء

أسرى (عوفر): الاحتلال يواصل تضييقاته للأسبوع الثالث والمفاوضات مستمرة

أسرى (عوفر): الاحتلال يواصل تضييقاته للأسبوع الثالث والمفاوضات مستمرة

منوعات

مادونا تواصل استفزاز جمهورها.. شاهد ماذا فعلت قبل العرض بساعتين

مادونا تواصل استفزاز جمهورها.. شاهد ماذا فعلت قبل العرض بساعتين

ماحقيقة خبر انتحار بطلة مسلسل &#34;نور&#34; بسبب زوجها؟

ماحقيقة خبر انتحار بطلة مسلسل "نور" بسبب زوجها؟

جمهور مايكل جاكسون يشكك في وفاته بسبب هذا الشخص

جمهور مايكل جاكسون يشكك في وفاته بسبب هذا الشخص

لقاء سويدان تفاجئ جمهورها بنحافة ملفتة ولوك جديد

لقاء سويدان تفاجئ جمهورها بنحافة ملفتة ولوك جديد

محمد صلاح يحتفل بالكريسماس.. وصورة زوجته تؤكد انتظاره مولوده الثاني

محمد صلاح يحتفل بالكريسماس.. وصورة زوجته تؤكد انتظاره مولوده الثاني

شاهد: كايلي جينر تهدي طفلتها قصر فاخر

شاهد: كايلي جينر تهدي طفلتها قصر فاخر

أصالة تثير الجدل بتصرفها مع إعلامي شهير

أصالة تثير الجدل بتصرفها مع إعلامي شهير

محمد رمضان يُروج لأغنية &#34;رايحين نسهر&#34; بـ 14 فتاة وسيجار

محمد رمضان يُروج لأغنية "رايحين نسهر" بـ 14 فتاة وسيجار

إحداهن أصيبت بعدها بالاكتئاب.. نجمات كشفن عن تعرضهن للتحرش

إحداهن أصيبت بعدها بالاكتئاب.. نجمات كشفن عن تعرضهن للتحرش

آديل تتباهى بفقدانها 19 كيلو من وزنها.. كيف أصبحت؟

آديل تتباهى بفقدانها 19 كيلو من وزنها.. كيف أصبحت؟

عربي

السماح بالتنقل بين السعودية والبحرين بالدراجة النارية

السماح بالتنقل بين السعودية والبحرين بالدراجة النارية

العراق: أمر قبض بحق مدير مصرف منح تسهيلات مالية بـ40 مليون دولار

العراق: أمر قبض بحق مدير مصرف منح تسهيلات مالية بـ40 مليون دولار

العراق: متظاهرون يلوحون بالتصعيد بسبب تكليف العيداني

العراق: متظاهرون يلوحون بالتصعيد بسبب تكليف العيداني

شاهد: بعد انتهاء المُهلة.. الجيش الليبي يقصف مواقع الوفاق بمصراتة

شاهد: بعد انتهاء المُهلة.. الجيش الليبي يقصف مواقع الوفاق بمصراتة