الفتياني: دعوات حماس لإصدار مرسوم الانتخابات بدون القدس يهدف لكسب أصوات مُرشحين

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رام الله - دنيا الوطن

اعتبر امين سر المجلس الثوري لحركة (فتح) ماجد الفتياني، مواقف حركة (حماس) بشان إصدار مرسوم رئاسي لإجراء الانتخابات بدون القدس، محاولة بائسة لتأليب الرأي العام والمجتمع المحلي، معتقدة بذلك أنها تستطيع تغيير توجهات أبناء الشعب الفلسطيني، وبالتالي كسب المزيد من الأصوات.



وقال الفتياني في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، اليوم الخميس: إن هذه الدعوات تشكل تساوقا مع المخططات (الصهيوأمريكية) الهادفة لتصفية القضية الفلسطينية، مضيفاً: "لن نعطي الاحتلال فرصة لفرض سياسة أمر واقع في المدينة المقدسة".



وأكد أن الانتخابات، هي قرار وإرادة سياسية، وحق مكفول لأبناء شعبنا، الذي حرم من ممارسة حقه الديمقراطي، وبالتالي لا يمكن تصديق هذه الغيرة الكاذبة من حماس على إجراء الانتخابات.



وأشار الفتياني إلى أن انعقاد الدورة الثالثة للمجلس الاستشاري لحركة فتح في الثامن والعشرين من الشهر الجاري، يأتي استكمالاً لحلقة اجتماعات اللجنة المركزية، ومجلس ثوري لفتح؛ لبحث آليات وسبل إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية.