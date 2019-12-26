شاهد: هل جدول الكهرباء منتظم في بيتك أم تأثر بالمنخفض الجوي؟

رام الله - دنيا الوطندنيا الوطن - حنين أبو حمدةمن المعروف، أن جدول الكهرباء المعمول به حالياً في كافة محافظات غزة، هو 8 ساعات وصل و8 قطع، ولكن بسبب انخفاض درجات الحرارة في مثل هذه الأوقات من العام، هل أصبح هناك عجز أو خلل أو عدم انتظام في جدول الكهرباء.عدسة "دنيا الوطن"، تجولت في مدينة غزة، ورصدت أراء المواطنين، بما يتعلق بانتظام جدول الكهرباء في بيوتهم، أم أن تقلبات الطقس برأيهم، أثرت عليه بشكل سلبي؟فقد تعددت الآراء، حيث يرى أغلب المواطنين، أنه بسبب تقلبات الطقس وانخفاض درجة الحرارة، فقد أثر ذلك على جدول الكهرباء، وأصبحت هناك نسبة عجز، تصل من ساعتين إلى ثلاث ساعات يومياً.