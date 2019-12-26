تشكيل لجنة حركية للوزارات والهيئات الحكومية في محافظة جنين

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رام الله - دنيا الوطن

في إطار مواصلة اللجنة الحركية المركزية للوزارات والهيئات الحكومية؛ لتشكيل لجان حركية في محافظات الوطن، وبالشراكة مع إقليم حركة فتح في محافظة جنين، عقد صباح اليوم إجتماع ضم مدراء المؤسسات والهيئات الحكومية من أبناء وكوادر الحركة في مقر الإقليم، وذلك لتشكيل لجنة حركية للوزارات والهيئات الحكومية في المحافظة.



وعقد الاجتماع، بحضور أمين سّر الإقليم عطا أبو ارميلة، وأعضاء من لجنة إقليم محافظة جنين، ورئيس اللجنة الحركية هيثم عمرو، وعايد عويمر، أمين سر المكتب الحركي الفرعي في هيئة الإذاعة والتلفزيون، ومحمد حمارشة المسؤول الإداري والمالي للجنة.



وافتتح أبو ارميلة الاجتماع، مرحباً بالحضور، ومثمناً جهود اللجنة الحركية المركزية للوزارات والهيئات الحكومية، على مبادرتها الكريمة بإنشاء لجان حركية في المحافظات.



بدوره، نقل رئيس اللجنة، تحيات مفوض التعبئة والتنظيم د. جمال المحيسن والإخوة قيادة التعبئة والتنظيم، ومباركته بإنشاء مكاتب حركية وزارية في المحافظات، شارحاً آلية عمل اللجنة الحركية الفرعية في المحافظة، وضرورة أن تكون داعمة ومساندة لنشاطات الإقليم، وفعاليات الحركة في المحافظة، شاكراً بالوقت ذاته جهود أمين سّر الإقليم، محمود حواشين، ومسؤول ملف المكاتب الحركية في الإقليم، على مابذلوه من جهود لإنجاح هذا اللقاء.



وبعد التشاور والتداول فيما بين الكوادر الحركية، وممثلي الوزارات والهيئات الحكومية، تم التوافق على اختيار سبعة أعضاء؛ ليكونوا قيادة العمل الحركي بالوزارات والهيئات الحكومية في المحافظة.