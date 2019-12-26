عربي

العراق: متظاهرون يلوحون بالتصعيد بسبب تكليف العيداني

العراق: متظاهرون يلوحون بالتصعيد بسبب تكليف العيداني
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أغلق متظاهرون عراقيون غاضبون في البصرة، طرقاً رئيسية وسط المحافظة، من ضمنها الشارع التجاري، احتجاجاً على ما وصفوه بإلإصرار على ترشيح أسعد العيداني، محافظ البصرة الحالي، لمنصب رئيس الوزراء.

النائب محمد الخالدي، وبعد لقاء رئيس الجمهورية مع عدد من أعضاء مجلس النواب، أعلن أن الرئيس برهم صالح سيكلف العيداني، اليوم الخميس، رسمياً رئيساً لمجلس الوزراء، ويدعوه لتشكيل حكومته خلال 30 يوماً من تاريخ التكليف.

 

وتشهد البصرة والمحافظات الجنوبية، تظاهرات حاشدة، وإضرابات، بسبب عدم الاستجابة لمطالب المتظاهرين باختيار شخصية مستقلة لتشكيل الحكومة.

وقالت (العربية.نت) إن الأجهزة الأمنية في البصرة، رفعت حالة الإنذار في المحافظة إلى المستوى "ج" وحتى إشعار آخر، فيما أقدم العشرات من المحتجين في محافظة البصرة، على حرق إطارات في تقاطعات وشوارع المحافظة، رفضاً منهم لتكليف العيداني بتشكيل الحكومة.

كما شهدت كربلاء تظاهرات حاشدة ضد مرشح الأحزاب أسعد العيداني لمنصب رئاسة الوزراء، وأفاد ناشطون مدنيون في المحافظة، بإطلاق مسلحين مجهولين الرصاص ضد المتظاهرين في ساحات الاعتصامات، وبوقوع مواجهات واعتداءات على المحال التجارية.

وأضاف الناشطون، أن قوات مكافحة الشغب، تدخلت لفض المواجهات، وألقت القبض على عدد من المسلحين، فيما لاذ آخرون بالفرار إلى جهة مجهولة.

وفي بغداد، نددت تنسيقيات الحراك في التحرير، بتحركات الأحزاب، وإصرارها على فرض ترشيح أسعد العيداني، لمنصب رئاسة الوزراء.

 

وكان رئيس الجمهورية، برهم صالح، تسلم من "تحالف البناء" كتاباً رسمياً بترشيح العيداني لمنصب رئيس الوزراء، لكنه لم يكلف العيداني بتشكيل الحكومة حتى الساعة.

وبحسب مصادر، فإن الرئيس سيأخذ برأي بعض الكتل حول ترشيح العيداني، وكذلك رأي الشارع من خلال المتظاهرين قبل تكليفه.

وأسعد العيداني، هو ثالث مرشح لرئاسة الوزراء ترفضه ساحات الاعتصام، بعد محمد شياع السوداني، وقصي السهيل.

محتجو ساحة التحرير، رفضوا تكليف العيداني، وردّدوا شعارات رافضة لتولي العيداني المنصب، ولوحوا بالتصعيد في حال تكليفه.

رفض تكليف العيداني امتد لساحات التظاهر جنوب العراق، حيث شدد المتظاهرون على أن المنصب للشخصيات غير السياسية فقط.

اندلعت مظاهرات ليلية متفرقة في عدة مدن إيرانية، عشية دعوات لاحتجاجات مرتقبة الخميس، بناء على دعوات عبر مواقع التواصل.

من جانبه، دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، في تغريدة على موقعه في (تويتر) إلى إبعاد الفاسدين عن الحكم في العراق، موجهاً خطابه إلى السياسيين الشيعة والسنة بالقول: "أبعدوا الفاسدين عن الحكم، وكفاكم تمسكاً بالسلطة، ومغانمها، على حساب ظلم الشعب، بسبب المال الزائل".

يأتي هذا، فيما أعلنت (كتلة سائرون) بقيادة الصدر، أنها لن تشارك في أي اجتماع، يتعلق باختيار رئيس الوزراء الجديد.

أخبار ذات صلة

شاهد: &#34;حلقة النار&#34;.. تفاصيل كسوف الشمس الذي يشهده الخليج وشمال أفريقيا الخميس

شاهد: "حلقة النار".. تفاصيل كسوف الشمس الذي يشهده الخليج وشمال أفريقيا الخميس

السماح بالتنقل بين السعودية والبحرين بالدراجة النارية

السماح بالتنقل بين السعودية والبحرين بالدراجة النارية

العراق: أمر قبض بحق مدير مصرف منح تسهيلات مالية بـ40 مليون دولار

العراق: أمر قبض بحق مدير مصرف منح تسهيلات مالية بـ40 مليون دولار

شاهد: بعد انتهاء المُهلة.. الجيش الليبي يقصف مواقع الوفاق بمصراتة

شاهد: بعد انتهاء المُهلة.. الجيش الليبي يقصف مواقع الوفاق بمصراتة

شاهد لحظة طرد السفير الفرنسي من جنازة قايد صالح

شاهد لحظة طرد السفير الفرنسي من جنازة قايد صالح

(رويترز) تنشر أسماء سعوديين ستطير رقابهم لتورطهم في قتل خاشقجي

(رويترز) تنشر أسماء سعوديين ستطير رقابهم لتورطهم في قتل خاشقجي

قلادة (تيتانيك) بين مجوهرات زوجة البشير

قلادة (تيتانيك) بين مجوهرات زوجة البشير

ليبيا ترفع حالة التأهب القصوى بسبب الأحوال الجوية

ليبيا ترفع حالة التأهب القصوى بسبب الأحوال الجوية

التعليقات

الدنيا حكايات

التضامن العربي في حرب أكتوبر والفريق سعد الدين الشاذلي

التضامن العربي في حرب أكتوبر والفريق سعد الدين الشاذلي

شؤون فلسطينية

&#34;الخارجية&#34;: الاحتلال يتحمل المسؤولية المباشرة عن اقتحام مستوطن لكنيسة القيامة

"الخارجية": الاحتلال يتحمل المسؤولية المباشرة عن اقتحام مستوطن لكنيسة القيامة

محافظ القدس: الانتخابات بدون العاصمة طعنة في خاصرة المشروع الوطني

محافظ القدس: الانتخابات بدون العاصمة طعنة في خاصرة المشروع الوطني

اللجنة الوطنية للحد من التدخين في المدارس تعقد اجتماعها الأول

اللجنة الوطنية للحد من التدخين في المدارس تعقد اجتماعها الأول

تشكيل لجنة حركية للوزارات والهيئات الحكومية في محافظة جنين

تشكيل لجنة حركية للوزارات والهيئات الحكومية في محافظة جنين

معلمو تعيينات 2006 و2007 و2008 من غزة يوجهون مناشدة لرئيس الوزراء

معلمو تعيينات 2006 و2007 و2008 من غزة يوجهون مناشدة لرئيس الوزراء

أسرى (عوفر): الاحتلال يواصل تضييقاته للأسبوع الثالث والمفاوضات مستمرة

أسرى (عوفر): الاحتلال يواصل تضييقاته للأسبوع الثالث والمفاوضات مستمرة

المقاومة الشعبية: استمرار القصف دليل على نوايا الاحتلال بعدم الالتزام بأي اتفاق

المقاومة الشعبية: استمرار القصف دليل على نوايا الاحتلال بعدم الالتزام بأي اتفاق

شاهد: الدفاع المدني ينشر أبرز سجل تدخلاته في المنخفض الجوي

شاهد: الدفاع المدني ينشر أبرز سجل تدخلاته في المنخفض الجوي

منوعات

مادونا تواصل استفزاز جمهورها.. شاهد ماذا فعلت قبل العرض بساعتين

مادونا تواصل استفزاز جمهورها.. شاهد ماذا فعلت قبل العرض بساعتين

ماحقيقة خبر انتحار بطلة مسلسل &#34;نور&#34; بسبب زوجها؟

ماحقيقة خبر انتحار بطلة مسلسل "نور" بسبب زوجها؟

جمهور مايكل جاكسون يشكك في وفاته بسبب هذا الشخص

جمهور مايكل جاكسون يشكك في وفاته بسبب هذا الشخص

لقاء سويدان تفاجئ جمهورها بنحافة ملفتة ولوك جديد

لقاء سويدان تفاجئ جمهورها بنحافة ملفتة ولوك جديد

محمد صلاح يحتفل بالكريسماس.. وصورة زوجته تؤكد انتظاره مولوده الثاني

محمد صلاح يحتفل بالكريسماس.. وصورة زوجته تؤكد انتظاره مولوده الثاني

شاهد: كايلي جينر تهدي طفلتها قصر فاخر

شاهد: كايلي جينر تهدي طفلتها قصر فاخر

أصالة تثير الجدل بتصرفها مع إعلامي شهير

أصالة تثير الجدل بتصرفها مع إعلامي شهير

محمد رمضان يُروج لأغنية &#34;رايحين نسهر&#34; بـ 14 فتاة وسيجار

محمد رمضان يُروج لأغنية "رايحين نسهر" بـ 14 فتاة وسيجار

إحداهن أصيبت بعدها بالاكتئاب.. نجمات كشفن عن تعرضهن للتحرش

إحداهن أصيبت بعدها بالاكتئاب.. نجمات كشفن عن تعرضهن للتحرش

آديل تتباهى بفقدانها 19 كيلو من وزنها.. كيف أصبحت؟

آديل تتباهى بفقدانها 19 كيلو من وزنها.. كيف أصبحت؟

عربي

السماح بالتنقل بين السعودية والبحرين بالدراجة النارية

السماح بالتنقل بين السعودية والبحرين بالدراجة النارية

العراق: أمر قبض بحق مدير مصرف منح تسهيلات مالية بـ40 مليون دولار

العراق: أمر قبض بحق مدير مصرف منح تسهيلات مالية بـ40 مليون دولار

العراق: متظاهرون يلوحون بالتصعيد بسبب تكليف العيداني

العراق: متظاهرون يلوحون بالتصعيد بسبب تكليف العيداني

شاهد: بعد انتهاء المُهلة.. الجيش الليبي يقصف مواقع الوفاق بمصراتة

شاهد: بعد انتهاء المُهلة.. الجيش الليبي يقصف مواقع الوفاق بمصراتة