معلمون بقطاع غزة يوجهون مناشدة لرئيس الوزراء





وترتكز المناشدة بشأن عدم حصول هؤلاء المعلمين على مستحقاتهم المالية.





وفيما يلي نص المناشدة التي وصلت "دنيا الوطن" نسخة عنها:



باسمي، وباسم الإخوة المعلمين بالمحافظات الجنوبية، نتقدم لكم بالتحية والتقدير، ونبارك لكم جهودكم المخلصة في سبيل رفعة وتقدم الوطن والمواطن.



إننا نتابع بكل فخر واعتزاز نشاطاتكم ودوركم وأداءكم المميز في محافظات قطاعنا الصامد.



قرأنا بالأمس، حديثك الذي إن دلّ فإنه يدل على شخص كبير في قامته ومقامه، شخص يواجه المسؤولية بأمانة وشرف، شخص غيور على الحق والعدل والإنصاف، فهنيئاً لفلسطين بأمينها العام تعليمها، الذي يسير بقوة، وظهره يستند إلى الحق والعدل والرؤية الثاقبة والعين الحريصة على المسيرة التعليمية في فلسطين.



نعلم أن هموم ومشاغل الوطن الحبيب كثيرة، ولكن ضاقت بنا الأرض، ولم نجد إلا حضنكم لإيصال صوتنا من خلالكم، إننا ندرك ونستوعب طبيعة المرحلة والمعركة التي تقودها لنيل حقوق المعلمين، فمعاناتنا بدأت منذ أكثر من 13عاماً، وحتى تاريخ هذه الرسالة، ففي عام 2013 تم الاتفاق بين مجلس الوزراء برام الله وديوان الموظفين العام، ووزارة التربية والتعليم العالي، على إنهاء معاناة معلمي تعيينات 2006-2007-2008 ولقد صدر قرار بحل موضوعنا بشكل كامل، وتم بالفعل صدور الدفعة الأولي من قرارات التعيين لــ "388 معلماً ومعلمة" بعام 2013.



وفي شهر5 /2014 تم اصدار الدفعة الثانية من قرارات التعيين لـ 82 معلماً ومعلمة.



وفي شهر 3/2017 تم إصدار الدفعة الثالثة من قرارات التعيين لـ 165 معلماً ومعلمة، بالرغم من أن نسبة صرف الراتب، كانت 70% وجميعهم استلموا مستحقاتهم.



وفي شهر 6/2017 تم إصدار الدفعة الرابعة من قرارات التعيين لـ 110 معلمين/ معلمات، ولكننا لم نستلم مستحقاتنا، ولم تسوى أمورنا المالية، مع العلم أن القرارات التعيين، صدرت قبل قرار وقف التعيينات في المحافظات الجنوبية الصادر عن مجلس الوزراء بتاريخ 04/07/2017م ولم تنفذ قرارات التعيين حتى تاريخه، ولحتى الآن نتلقى سلفة مالية 1500 شيكل مع العلم كانت السلفة 2000 شيكل حتى شهر 5/2017 وحتى عند نزول باقي فرق الراتب عن الأشهر الماضية، لم تنزل لنا باقي السلفة كباقي الموظفين، وبعد ذلك لا ندري لماذا توقفت الأمور عند هذه النقطة، وعدم إكمال بنود الاتفاق، الذي سيتم بناءً عليه إنهاء ملفنا.



·هناك مجموعة من معلمين 2007/2008 وعددهم 66 معلماً ومعلمة لم يصدر قرارات تعيين لهم حتى الآن.



كلنا ثقة وعلى الدوام بأنكم ستقومون بما تستطيعوا من أجل إنهاء هذا الملف، الذي أثقل همومنا وعوائلنا، ولا داعي لذكر تفاصيل وضعنا، الذي يصعب الحديث عنه في هذا المقام.



ونعلم جيداً أنكم أهلٌ لحمل هذه الأمانة والمساهمة في إنجاز وإنهاء هذه المعاناة التي استمرت لأكثر من عشرة أعوام، ومساعدتنا في الحفاظ على ما تبقى لنا من كرامة، لأننا اليوم نشعر بأننا أصبحنا عالة على أهلنا ونعيش أياماً ليس فيها أي رابط بينها وبين الحياة الكريمة، وفي قلوبنا نخبئ التفاصيل والجرح والوجع والقهر والحرمان.



مرة أخرى نناشد سيادتكم التدخل بشكل شخصي؛ لمساعدتنا في حل الموضوع، مع فائق الاحترام والتقدير



أبناؤك معلمو تعيينات 2006-2007-2008 في قطاع غزة.

رام الله - دنيا الوطنوجه معلمون من قطاع غزة، من تعيينات "2006-2007-2008" مناشدة، لرئيس الوزراء د. محمد اشتية.