السبت المقبل.. "دنيا الوطن" تُطلق استفتاءها السنوي لاختيار شخصية العام

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رام الله - دنيا الوطن

تستعد مؤسسة "دنيا الوطن" لإطلاق استفتاء شخصية العام؛ للاختيار من بين أبرز 50 شخصية فلسطينية مؤثرة، خلال العام 2019.



وينطلق استفتاء "دنيا الوطن" يوم السبت الموافق 28/12، وحتى 31/12، ويتكون استفتاء هذا العام لأول مرة من سؤال واحد.



وتنوعت الشخصيات هذا العام، ما بين "السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والإعلامية، والفنية، والرياضية"، حيث يحق للقارئ اختيار شخصية واحدة فقط من بين الـ 50 شخصية المتواجدة في هذا الاستفتاء.



يشار إلى أن مؤسسة "دنيا الوطن" تُطلق استفتاءها السنوي نهاية كل عام منذ سنة 2013، وتُعلن النتائج في مطلع رأس السنة الجديدة.