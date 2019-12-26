المقاومة الشعبية: استمرار القصف دليل على نوايا الاحتلال بعدم الالتزام بأي اتفاق



في تصريح عاجل لحركة المقاومة الشعبية في فلسطين، أكدت عبر الناطق الرسمي باسمها الأستاذ خالد الأزبط، بأن استمرار القصف والعدوان ضد المدنيين في قطاع غزة، يؤكد النوايا الصهيونية بعدم الالتزام بأي اتفاق تم مع الوسيط المصري والأممي، وأنه يحاول جر المنطقة لحرب مفتوحة لمصالح سياسية وصراعات صهيونية داخلية، ونحن قلنا مراراً لا يمكن القبول بهذا الواقع، ولدى شعبنا ومقاومتنا، ما يقلب الطاولة ليس فقط ضد العدو الصهيوني، بل بالمنطقة بأسرها.



ودعا الازبط كل الوسطاء المعنيين إلى التدخل العاجل لوقف العدوان قبل أن تخرج الأمور عن السيطرة، ولا يمكن حينها إلا الحديث ضد العدو الصهيوني بلغة النار، عبر صواريخ المقاومة، من تحت الأرض وفوقها براً وبحراً وجواً.

رام الله - دنيا الوطنقالت حركة المقاومة الشعبية: إن استمرار القصف والعدوان الإسرائيلي على غزة، دليل على نوايا الاحتلال بعدم الالتزام بأي من الاتفاقات، داعية الوسطاء للجمه قبل الوصول لمعركة مفتوحة ضد "العدو".جاء ذلك، في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، وفيما يلي نص البيان: