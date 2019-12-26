شاهد: الدفاع المدني ينشر أبرز سجل تدخلاته في المنخفض الجوي

رام الله - دنيا الوطننشر الدفاع المدني، سلسلة تدخلاته الاعتيادية، التي تعامل معها الدفاع المدني منذ دخول المنخفض الجوي إلى الأراضي الفلسطينية.وسجل الدفاع المدني التعامل مع 40 حالة إنقاذ وإطفاء منذ ساعات دخول المنخفض الجوي، وحتى صباح اليوم الخميس 26/12/2019.وتمثلت هذه التدخلات بتصريف المياه في خمس حالات وإزالة أجسام متساقطة، بسبب الرياح في تسع حالات، والتعامل مع حادثي سير، نتج عنها ثلاث إصابات وحرائق منزلين في جنين وبيت لحم، نتج عنها إصابتان بحالات اختناق.وأهاب الدفاع المدني بالمواطنين، لتثبيت كل ماهو عرضة للتطاير والاستخدام الآمن لوسائل التدفئة، والاتصال على الرقم 102 في حالة حصول أي طارئ.