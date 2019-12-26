إصابة أربعة أشخاص جراء إطلاق نار من قبل ملثمين بمدينة فرنسية

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رام الله - دنيا الوطن

قالت وسائل إعلام فرنسية إن مجهولين ملثمين فتحوا النار في أحد شوارع مدينة بيزانسون، ما أدى إلى إصابة أربعة أشخاص، أحدهم حالته خطيرة.



وذكرت المحطة الإذاعية (france bleu) أن الهجوم نفذه أربعة أشخاص.



وقالت إن أحد المصابين حالته حرجة نظرا لأنه تعرض لإصابات في الصدر.



هذا وقد عثرت الشرطة في مكان الحادث على 15 ظرف رصاصة ورمانة، وقد فتحت تحقيقا لمعرفة حيثيات الحادث.