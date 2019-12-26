شاهد لحظة طرد السفير الفرنسي من جنازة قايد صالح









رام الله - دنيا الوطنتناقلت وسائل التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، يظهر لحظة إقدام مشيعين على طرد السفير الفرنسي كزافييه دريانكورت، من مراسم جنازة الراحل أحمد قايد صالح، الرئيس السابق لأركان الجيش الجزائري.وأظهر المقطع عدداً من الجزائريين بالشارع الرئيسي المحاذي لقصر الشعب، وهم يطالبون السفير الفرنسي بمغادرة المكان، بعدما أتى لإلقاء النظرة الأخيرة، على جثمان الراحل أحمد قايد صالح.وردد المواطنون شعارات وهتافات مناهضة لفرنسا، ما دفع موكب السفير الفرنسي؛ للابتعاد وسط الغضب الشعبي.وكانت الرئاسة الجزائرية، أعلنت، صباح الاثنين، عن وفاة أحمد قايد صالح، إثر أزمة قلبية، عن عمر ناهز 79 عاماً.