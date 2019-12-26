عربي

شاهد لحظة طرد السفير الفرنسي من جنازة قايد صالح

شاهد لحظة طرد السفير الفرنسي من جنازة قايد صالح
جانب من الحدث
رام الله - دنيا الوطن
تناقلت وسائل التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، يظهر لحظة إقدام مشيعين على طرد السفير الفرنسي كزافييه دريانكورت، من مراسم جنازة الراحل أحمد قايد صالح، الرئيس السابق لأركان الجيش الجزائري.

وأظهر المقطع عدداً من الجزائريين بالشارع الرئيسي المحاذي لقصر الشعب، وهم يطالبون السفير الفرنسي بمغادرة المكان، بعدما أتى لإلقاء النظرة الأخيرة، على جثمان الراحل أحمد قايد صالح.

وردد المواطنون شعارات وهتافات مناهضة لفرنسا، ما دفع موكب السفير الفرنسي؛ للابتعاد وسط الغضب الشعبي.

وكانت الرئاسة الجزائرية، أعلنت، صباح الاثنين، عن وفاة أحمد قايد صالح، إثر أزمة قلبية، عن عمر ناهز 79 عاماً.

 


أخبار ذات صلة

(رويترز) تنشر أسماء سعوديين ستطير رقابهم لتورطهم في قتل خاشقجي

(رويترز) تنشر أسماء سعوديين ستطير رقابهم لتورطهم في قتل خاشقجي

قلادة (تيتانيك) بين مجوهرات زوجة البشير

قلادة (تيتانيك) بين مجوهرات زوجة البشير

ليبيا ترفع حالة التأهب القصوى بسبب الأحوال الجوية

ليبيا ترفع حالة التأهب القصوى بسبب الأحوال الجوية

شاهد: لواء مصري يهدي القرآن للسيسي

شاهد: لواء مصري يهدي القرآن للسيسي

الأورومتوسطي: مرتزقة سودانيّين يقاتلون في ليبيا لصالح حفتر

الأورومتوسطي: مرتزقة سودانيّين يقاتلون في ليبيا لصالح حفتر

اتفاق بين شركة روسية والقاهرة لاستخراج النفط في السويس

اتفاق بين شركة روسية والقاهرة لاستخراج النفط في السويس

شاهد: متظاهرو التحرير يزينون شجرة الميلاد بأعلام العراق

شاهد: متظاهرو التحرير يزينون شجرة الميلاد بأعلام العراق

أعياد الميلاد تعيد فتح بعض الطرق في لبنان

أعياد الميلاد تعيد فتح بعض الطرق في لبنان

التعليقات

الدنيا حكايات

التضامن العربي في حرب أكتوبر والفريق سعد الدين الشاذلي

التضامن العربي في حرب أكتوبر والفريق سعد الدين الشاذلي

شؤون فلسطينية

أسرى (عوفر): الاحتلال يواصل تضييقاته للأسبوع الثالث والمفاوضات مستمرة

أسرى (عوفر): الاحتلال يواصل تضييقاته للأسبوع الثالث والمفاوضات مستمرة

المقاومة الشعبية: استمرار القصف دليل على نوايا الاحتلال بعدم الالتزام بأي اتفاق

المقاومة الشعبية: استمرار القصف دليل على نوايا الاحتلال بعدم الالتزام بأي اتفاق

جامعة الأقصى تُعلن فتح باب الالتحاق ببرنامج دكتوراة الفلسفة بالإدارة التربوية

جامعة الأقصى تُعلن فتح باب الالتحاق ببرنامج دكتوراة الفلسفة بالإدارة التربوية

&#34;الصحة&#34;: مساحة مستشفى الشهيد ياسر عرفات بسلفيت ستتضاعف

"الصحة": مساحة مستشفى الشهيد ياسر عرفات بسلفيت ستتضاعف

&#34;الأشغال&#34; تُزيل الخطر وتدعّم المنطقة المنهارة بشارع الرشيد في رفح

"الأشغال" تُزيل الخطر وتدعّم المنطقة المنهارة بشارع الرشيد في رفح

قوات الاحتلال تعتقل شاباً غرب سلفيت

قوات الاحتلال تعتقل شاباً غرب سلفيت

طاقم الجراحة العامة بمجمع ناصر يستأصل ورمًا سرطانياً لمواطنة عشرينية

طاقم الجراحة العامة بمجمع ناصر يستأصل ورمًا سرطانياً لمواطنة عشرينية

&#34;الإحصاء&#34; يعلن مؤشر أسعار تكاليف البناء والطرق وشبكات المياه وشبكات المجاري بالضفة

"الإحصاء" يعلن مؤشر أسعار تكاليف البناء والطرق وشبكات المياه وشبكات المجاري بالضفة

منوعات

جمهور مايكل جاكسون يشكك في وفاته بسبب هذا الشخص

جمهور مايكل جاكسون يشكك في وفاته بسبب هذا الشخص

لقاء سويدان تفاجئ جمهورها بنحافة ملفتة ولوك جديد

لقاء سويدان تفاجئ جمهورها بنحافة ملفتة ولوك جديد

محمد صلاح يحتفل بالكريسماس.. وصورة زوجته تؤكد انتظاره مولوده الثاني

محمد صلاح يحتفل بالكريسماس.. وصورة زوجته تؤكد انتظاره مولوده الثاني

شاهد: كايلي جينر تهدي طفلتها قصر فاخر

شاهد: كايلي جينر تهدي طفلتها قصر فاخر

أصالة تثير الجدل بتصرفها مع إعلامي شهير

أصالة تثير الجدل بتصرفها مع إعلامي شهير

محمد رمضان يُروج لأغنية &#34;رايحين نسهر&#34; بـ 14 فتاة وسيجار

محمد رمضان يُروج لأغنية "رايحين نسهر" بـ 14 فتاة وسيجار

إحداهن أصيبت بعدها بالاكتئاب.. نجمات كشفن عن تعرضهن للتحرش

إحداهن أصيبت بعدها بالاكتئاب.. نجمات كشفن عن تعرضهن للتحرش

آديل تتباهى بفقدانها 19 كيلو من وزنها.. كيف أصبحت؟

آديل تتباهى بفقدانها 19 كيلو من وزنها.. كيف أصبحت؟

عمرها 38 عامًا.. حكاية صورة جمعت 3 أجيال وقصة مؤثرة عن والد الزعيم

عمرها 38 عامًا.. حكاية صورة جمعت 3 أجيال وقصة مؤثرة عن والد الزعيم

مُجرمة عالمية تقاضي بريانكا شوبرا

مُجرمة عالمية تقاضي بريانكا شوبرا

عربي

شاهد لحظة طرد السفير الفرنسي من جنازة قايد صالح

شاهد لحظة طرد السفير الفرنسي من جنازة قايد صالح

قلادة (تيتانيك) بين مجوهرات زوجة البشير

قلادة (تيتانيك) بين مجوهرات زوجة البشير

ليبيا ترفع حالة التأهب القصوى بسبب الأحوال الجوية

ليبيا ترفع حالة التأهب القصوى بسبب الأحوال الجوية

شاهد: لواء مصري يهدي القرآن للسيسي

شاهد: لواء مصري يهدي القرآن للسيسي