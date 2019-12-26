(حلقة النار) تظهر في إيران والسعودية والإمارات

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رام الله - دنيا الوطنشهدت عدة مدن إيرانية، اليوم الخميس، كسوفا حلقيا للشمس، في ظاهرة فلكية هي الأخيرة لعام 2019 أطلقت عليها تسمية "حلقة النار".كذلك شهدت كل من المملكة العربية السعودية والإمارات وسلطنة عمان وقطر هذه الظاهرة، التي توقع خبراء حدوثها ثانية في 21 يونيو من العام المقبل، تزامنا مع الانقلاب الصيفي، حيث سيتمكن سكان إفريقيا وآسيا من رؤيتها.ويحدث الكسوف الحلقي الشمسي عندما يكون القمر الجديد بعيدا جدا عن الأرض، بحيث لا يغطي الشمس بالكامل، وهذا يعني أن حلقة من الضوء ستظهر حول القمر المظلم، وهو ما يدفع الكثيرين إلى وصف هذه الظاهرة باسم "حلقة النار".