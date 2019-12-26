جامعة الأقصى تُعلن فتح باب الالتحاق ببرنامج دكتوراة الفلسفة بالإدارة التربوية





وأضافت في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: أن شروط الالتحاق كالتالي:



1. أن يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس من جامعة معترف بها، وألا يقل تقديره العام (التراكمي) عن تقدير جيد.



2. أن يكون حاصلاً على درجة الماجستير في الإدارة التربوية أو أصول التربية من جامعة معترف بها، وألا يقل تقديره العام (التراكمي) عن تقدير جيد جداً.



3. أن يجتاز الطالب الامتحان والمقابلة الشخصية.



وفيما يتعلق بإجراءات تقديم طلب التحاق، فهي كالتالي:



1. دفع رسوم طلب الالتحاق (رسوم غير مستردة) قدرها (100) دينار أردني، تدفع في الدائرة المالية في إحدى الجامعتين.



2. تعبئة طلب الالتحاق على أحد روابط الجامعة.



رام الله - دنيا الوطنأعلنت جامعة الأقصى عن فتح باب الالتحاق في برنامج دكتوراة الفلسفة في الإدارة التربوية للعام الجامعي 2019/2020م.