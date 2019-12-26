ما مصير المنخفض الجوي في الساعات المقبلة؟

رام الله - دنيا الوطنأكد الراصد الجوي عمر نصار، أنه خلال الساعات المقبلة، سيتواصل هطول الأمطار الغزيرة، على فترات فوق المناطق الشمالية والوسطى في فلسطين.وقال نصار: إنه مع ساعات المساء والليل، ستعبر الأراضي الفلسطينية جبهة هوائية أخرى، أكثر قوة وشمولية، بحيث تنتشر الأمطار، لتشمل كافة المناطق بما فيها مناطق قطاع غزة.بدوره، توقع الراصد الجوي، ليث العلامي، انتشار فرص هطول الأمطار لمعظم محافظات وسط وجنوب فلسطين، بغزارة متفاوتة ولكن أقل من المحافظات الشمالية.وكانت دائرة الأرصاد الجوية، قد حذرت المواطنين من خطر شدة سرعة الرياح، التي قد تصل سرعتها في بعض الهبات إلى 90 كم/ ساعة، اليوم الخميس وغدًا الجمعة.كما حذرت من خطر تشكل السيول والفيضانات في الأودية والمناطق المنخفضة، وخطر التزحلق على الطرقات، وتدني مدى الرؤيا الأفقية بسبب تشكل الضباب والغيوم الملامسة لسطح الأرض.