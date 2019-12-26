شؤون فلسطينية

اتحاد "لجان حق العودة" يصدر بياناً بشأن سقوط بيوت بمخيمات فلسطينية بلبنان

اتحاد "لجان حق العودة" يصدر بياناً بشأن سقوط بيوت بمخيمات فلسطينية بلبنان
مخيمات في لبنان - أرشيف
رام الله - دنيا الوطن
أصدر اتحاد "لجان حق العودة" اليوم الخميس، بياناً بشأن سقوط بيوت بمخيمات فلسطينية بلبنان.

وقال الاتحاد في البيان، الذي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: إن البيوت الآيلة للسقوط في المخيمات، مسؤولية وواجب، وأرواح أصحابها، أمانة الكل الفلسطيني.

وتساءل: أين برنامج الترميم يا (أونروا)، مطالباً إياها بالقيام بواجباتها تجاه شعبنا، وندعوها لترميم البيوت الآيلة للسقوط.

وأضاف في البيان: مرة جديدة تنجو ثلاث عائلات فلسطينية من الموت المُحَتم، بسبب انهيار أجزاء من أسقف منازلهم يوم الأربعاء 2019/12/25 في مخيم البرج الشمالي شرق مدينة صور- جنوب لبنان، وذلك بسبب سوء أوضاعهم التي كانت ُتنذر بالانهيار في أية لحظة، وهبوب العاصمة وغزارة الأمطار
وهي عينة لمئآت المنازل الآيلة للسقوط في المخيم، وفي الكثير من التجمعات السكنية الفلسطينية على امتداد الأراضي اللبنانية، إضافة للمنازل المتصدعة في عموم المخيمات.

وتابع: "إننا في اتحاد لجان حق العودة، إذ نحمل (أونروا) المسؤولية الكاملة عن الأرواح التي قد تُزهق نتيجة هذا الانهيارات التي أصبحت ظاهرة تتكرر، نطالبها بتحمل مسؤولياتها تجاه تلك العائلات، وعموم العائلات الفلسطينية، التي لا خيارات بديلة أمامها، وذلك من خلال تأمين الأموال اللازمة لاستئناف واستمرار العمل ببرنامج إعادة إعمار وترميم البيوت المُتصدعة والآيلة للسقوط؛ لتوفير الحد الأدنى من ظروف السكن الآمن واللائق وتأمين احتياجات اللاجئين بالإسكان والاستشفاء والتعليم والإغاثية إلى حين تحقيق العودة، تطبيقاً للقرار الدولي رقم 194 نقيضاً لكل أشكال التيئيس والإحباط، خدمة لمشاريع التهجير والتوطين المرفوضة فلسطينياً.

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