والدة الضابط هدار جولدين تُعلّق على هروب نتنياهو إلى الملاجئ

والدة الضابط هدار جولدين ورئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو

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رام الله - دنيا الوطن

علقت والدة الضابط هدار جولدين، الأسير لدى حركة حماس، على حادثة إطلاق الصاروخ تجاه عسقلان، بالأمس، وهروب رئيس الوزراء نتنياهو إلى الملجأ.



وقالت ليئا جولدين، في تغريدة لها على تويتر: "إنه لا يوجد ردع إسرائيلي أمام قطاع غزة، وأن المنظمات المسلحة بقطاع غزة، يضحكون علينا كلنا".



وأضافت جولدين: "إنهم لا يضحكون فقط على رئيس الوزراء نتنياهو، بل علينا جميعاً، وذلك لأن إسرائيل تريد الهدوء مع غزة بأي ثمن".



وتابعت جولدين: "إسرائيل تسعى للتسوية، وتقدم الهدايا لغزة، بدون أن تطالب بالهدوء مقابل ذلك، أو إعادة الجنود الأسرى من غزة، مقابل ما تريده حماس".