شؤون فلسطينية

"الصحة": مساحة مستشفى الشهيد ياسر عرفات بسلفيت ستتضاعف

"الصحة": مساحة مستشفى الشهيد ياسر عرفات بسلفيت ستتضاعف
رام الله - دنيا الوطن
أفادت وزارة الصحة الفلسطينية، بأن توسعة مستشفى الشهيد ياسر عرفات الحكومي في سلفيت، ستخفف الضغط على أقسامه الحالية، وستقلل فترة انتظار المرضى.

وقال مدير المستشفى، د. غسان بركات: إن مشروع التوسعة، الذي جرى توقيع اتفاقية البدء بتنفيذه، سيشمل زيادة عدد المنامات وقسماً للصيدلة والمختبر والعيادات الخارجية.

وأشار إلى أن المستشفى يخدم 120 ألف مواطن في محافظة سلفيت، والمناطق المحاورة لها، مضيفاً أن المشروع يشمل طابق تسوية بمساحة 1800 متر مربع، وبناء طابق أرضي 2200 متر مربع على أن يتم تشطيب 600 متر مربع منها كعيادات خارجية
ومرافقها الأخرى كمرحلة أولى، وبناء جسر للربط بين المبنيين القديم والجديد، وسيتم تنفيذه خلال 15 شهراً.

وأوضح د. بركات، أن مساحة المستشفى الحالية تبلغ 3500 متر مربع، فيما ستكون مساحة التوسعة 4000 متر مربع، ما يعني أن مساحة المستشفى، ستتضاعف.

ويأتي المشروع، ضمن برنامج دعم قطاع الصحة في الضفة الغربية، بتمويل المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا "باديا" ومن خلال البنك الإسلامي للتنمية.

وتشير الإحصائيات الرسمية، إلى أن نسبة الإشغال في مستشفى الشهيد ياسر عرفات تبلغ 93.2%.

واستقبل في قسم الطوارئ منذ بداية العام الجاي، وحتى نهاية كانون الثاني/ نوفمبر 40 ألف مريض، فيما أجريت في غرف العمليات داخله 1952 عملية جراحية.

وبلغ عدد مراجعي العيادات الخارجية 19 ألف مريض، وشهد قسم الولادة 1156 مولوداً جديداً في نفس الفترة.

وبلغ عدد الفحوصات المخبرية داخل المستشفى 224 ألف فحص، إضافة إلى 24 ألف صورة أشعة.

بدورها، أكدت وزيرة الصحة، د. مي الكيلة، سعي الوزارة لإحداث نهضة شاملة، حسب الإمكانيات المتاحة في جميع المحافظات، مشيرة إلى أن هناك مشاريع أخرى، يجري العمل على إنجازها، مثل: إكمال تشطيب مستشفى دورا الحكومي، ومستشفى الرئيس محمود عباس في حلحول.

وأوضحت، أن القيادة السياسية، ممثلة بالرئيس محمود عباس، والحكومة برئاسة د. محمد اشتية، يولون القطاع الصحي أهمية قصوى، رغم الأزمة المالية، والظروف الصعبة التي نعيشها، مضيفة أنه سيتم قريباً البدء ببناء طابقين في جناح الأطفال بمجمع فلسطين الطبي برام الله، بتمويل من جمعية إغاثة أطفال فلسطين،
وتأهيل وتحضير قسم السرطان في جناح الطوارئ بالمجمع.

وأشارت وزيرة الصحة إلى أنه تم إحالة عطاء بناء قسم القلب في مستشفى جنين الحكومي، إضافة إلى مشروع توسعة المستشفى الوطني بمحافظة نابلس.

أخبار ذات صلة

الاحتلال يُواصل احتجاز 41 أسيرة بينهن أربع قيد الاعتقال الإداري وقاصر

الاحتلال يُواصل احتجاز 41 أسيرة بينهن أربع قيد الاعتقال الإداري وقاصر

معلمون بقطاع غزة يوجهون مناشدة لرئيس الوزراء

معلمون بقطاع غزة يوجهون مناشدة لرئيس الوزراء

السبت المقبل.. &#34;دنيا الوطن&#34; تُطلق استفتاءها السنوي لاختيار شخصية العام

السبت المقبل.. "دنيا الوطن" تُطلق استفتاءها السنوي لاختيار شخصية العام

أسرى (عوفر): الاحتلال يواصل تضييقاته للأسبوع الثالث والمفاوضات مستمرة

أسرى (عوفر): الاحتلال يواصل تضييقاته للأسبوع الثالث والمفاوضات مستمرة

المقاومة الشعبية: استمرار القصف دليل على نوايا الاحتلال بعدم الالتزام بأي اتفاق

المقاومة الشعبية: استمرار القصف دليل على نوايا الاحتلال بعدم الالتزام بأي اتفاق

شاهد: الدفاع المدني ينشر أبرز سجل تدخلاته في المنخفض الجوي

شاهد: الدفاع المدني ينشر أبرز سجل تدخلاته في المنخفض الجوي

جامعة الأقصى تُعلن فتح باب الالتحاق ببرنامج دكتوراة الفلسفة بالإدارة التربوية

جامعة الأقصى تُعلن فتح باب الالتحاق ببرنامج دكتوراة الفلسفة بالإدارة التربوية

كشف تفاصيل اجتماع بشأن تسهيلات لتجار غزة الراغبين بدخول إسرائيل والضفة

كشف تفاصيل اجتماع بشأن تسهيلات لتجار غزة الراغبين بدخول إسرائيل والضفة

التعليقات

الدنيا حكايات

التضامن العربي في حرب أكتوبر والفريق سعد الدين الشاذلي

التضامن العربي في حرب أكتوبر والفريق سعد الدين الشاذلي

شؤون فلسطينية

معلمون بقطاع غزة يوجهون مناشدة لرئيس الوزراء

معلمون بقطاع غزة يوجهون مناشدة لرئيس الوزراء

أسرى (عوفر): الاحتلال يواصل تضييقاته للأسبوع الثالث والمفاوضات مستمرة

أسرى (عوفر): الاحتلال يواصل تضييقاته للأسبوع الثالث والمفاوضات مستمرة

المقاومة الشعبية: استمرار القصف دليل على نوايا الاحتلال بعدم الالتزام بأي اتفاق

المقاومة الشعبية: استمرار القصف دليل على نوايا الاحتلال بعدم الالتزام بأي اتفاق

جامعة الأقصى تُعلن فتح باب الالتحاق ببرنامج دكتوراة الفلسفة بالإدارة التربوية

جامعة الأقصى تُعلن فتح باب الالتحاق ببرنامج دكتوراة الفلسفة بالإدارة التربوية

&#34;الصحة&#34;: مساحة مستشفى الشهيد ياسر عرفات بسلفيت ستتضاعف

"الصحة": مساحة مستشفى الشهيد ياسر عرفات بسلفيت ستتضاعف

&#34;الأشغال&#34; تُزيل الخطر وتدعّم المنطقة المنهارة بشارع الرشيد في رفح

"الأشغال" تُزيل الخطر وتدعّم المنطقة المنهارة بشارع الرشيد في رفح

قوات الاحتلال تعتقل شاباً غرب سلفيت

قوات الاحتلال تعتقل شاباً غرب سلفيت

طاقم الجراحة العامة بمجمع ناصر يستأصل ورمًا سرطانياً لمواطنة عشرينية

طاقم الجراحة العامة بمجمع ناصر يستأصل ورمًا سرطانياً لمواطنة عشرينية

منوعات

جمهور مايكل جاكسون يشكك في وفاته بسبب هذا الشخص

جمهور مايكل جاكسون يشكك في وفاته بسبب هذا الشخص

لقاء سويدان تفاجئ جمهورها بنحافة ملفتة ولوك جديد

لقاء سويدان تفاجئ جمهورها بنحافة ملفتة ولوك جديد

محمد صلاح يحتفل بالكريسماس.. وصورة زوجته تؤكد انتظاره مولوده الثاني

محمد صلاح يحتفل بالكريسماس.. وصورة زوجته تؤكد انتظاره مولوده الثاني

شاهد: كايلي جينر تهدي طفلتها قصر فاخر

شاهد: كايلي جينر تهدي طفلتها قصر فاخر

أصالة تثير الجدل بتصرفها مع إعلامي شهير

أصالة تثير الجدل بتصرفها مع إعلامي شهير

محمد رمضان يُروج لأغنية &#34;رايحين نسهر&#34; بـ 14 فتاة وسيجار

محمد رمضان يُروج لأغنية "رايحين نسهر" بـ 14 فتاة وسيجار

إحداهن أصيبت بعدها بالاكتئاب.. نجمات كشفن عن تعرضهن للتحرش

إحداهن أصيبت بعدها بالاكتئاب.. نجمات كشفن عن تعرضهن للتحرش

آديل تتباهى بفقدانها 19 كيلو من وزنها.. كيف أصبحت؟

آديل تتباهى بفقدانها 19 كيلو من وزنها.. كيف أصبحت؟

عمرها 38 عامًا.. حكاية صورة جمعت 3 أجيال وقصة مؤثرة عن والد الزعيم

عمرها 38 عامًا.. حكاية صورة جمعت 3 أجيال وقصة مؤثرة عن والد الزعيم

مُجرمة عالمية تقاضي بريانكا شوبرا

مُجرمة عالمية تقاضي بريانكا شوبرا

عربي

شاهد لحظة طرد السفير الفرنسي من جنازة قايد صالح

شاهد لحظة طرد السفير الفرنسي من جنازة قايد صالح

قلادة (تيتانيك) بين مجوهرات زوجة البشير

قلادة (تيتانيك) بين مجوهرات زوجة البشير

ليبيا ترفع حالة التأهب القصوى بسبب الأحوال الجوية

ليبيا ترفع حالة التأهب القصوى بسبب الأحوال الجوية

شاهد: لواء مصري يهدي القرآن للسيسي

شاهد: لواء مصري يهدي القرآن للسيسي