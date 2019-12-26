"الصحة": مساحة مستشفى الشهيد ياسر عرفات بسلفيت ستتضاعف

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رام الله - دنيا الوطن

أفادت وزارة الصحة الفلسطينية، بأن توسعة مستشفى الشهيد ياسر عرفات الحكومي في سلفيت، ستخفف الضغط على أقسامه الحالية، وستقلل فترة انتظار المرضى.



وقال مدير المستشفى، د. غسان بركات: إن مشروع التوسعة، الذي جرى توقيع اتفاقية البدء بتنفيذه، سيشمل زيادة عدد المنامات وقسماً للصيدلة والمختبر والعيادات الخارجية.



وأشار إلى أن المستشفى يخدم 120 ألف مواطن في محافظة سلفيت، والمناطق المحاورة لها، مضيفاً أن المشروع يشمل طابق تسوية بمساحة 1800 متر مربع، وبناء طابق أرضي 2200 متر مربع على أن يتم تشطيب 600 متر مربع منها كعيادات خارجية

ومرافقها الأخرى كمرحلة أولى، وبناء جسر للربط بين المبنيين القديم والجديد، وسيتم تنفيذه خلال 15 شهراً.



وأوضح د. بركات، أن مساحة المستشفى الحالية تبلغ 3500 متر مربع، فيما ستكون مساحة التوسعة 4000 متر مربع، ما يعني أن مساحة المستشفى، ستتضاعف.



ويأتي المشروع، ضمن برنامج دعم قطاع الصحة في الضفة الغربية، بتمويل المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا "باديا" ومن خلال البنك الإسلامي للتنمية.



وتشير الإحصائيات الرسمية، إلى أن نسبة الإشغال في مستشفى الشهيد ياسر عرفات تبلغ 93.2%.



واستقبل في قسم الطوارئ منذ بداية العام الجاي، وحتى نهاية كانون الثاني/ نوفمبر 40 ألف مريض، فيما أجريت في غرف العمليات داخله 1952 عملية جراحية.



وبلغ عدد مراجعي العيادات الخارجية 19 ألف مريض، وشهد قسم الولادة 1156 مولوداً جديداً في نفس الفترة.



وبلغ عدد الفحوصات المخبرية داخل المستشفى 224 ألف فحص، إضافة إلى 24 ألف صورة أشعة.



بدورها، أكدت وزيرة الصحة، د. مي الكيلة، سعي الوزارة لإحداث نهضة شاملة، حسب الإمكانيات المتاحة في جميع المحافظات، مشيرة إلى أن هناك مشاريع أخرى، يجري العمل على إنجازها، مثل: إكمال تشطيب مستشفى دورا الحكومي، ومستشفى الرئيس محمود عباس في حلحول.



وأوضحت، أن القيادة السياسية، ممثلة بالرئيس محمود عباس، والحكومة برئاسة د. محمد اشتية، يولون القطاع الصحي أهمية قصوى، رغم الأزمة المالية، والظروف الصعبة التي نعيشها، مضيفة أنه سيتم قريباً البدء ببناء طابقين في جناح الأطفال بمجمع فلسطين الطبي برام الله، بتمويل من جمعية إغاثة أطفال فلسطين،

وتأهيل وتحضير قسم السرطان في جناح الطوارئ بالمجمع.



وأشارت وزيرة الصحة إلى أنه تم إحالة عطاء بناء قسم القلب في مستشفى جنين الحكومي، إضافة إلى مشروع توسعة المستشفى الوطني بمحافظة نابلس.