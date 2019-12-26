شؤون فلسطينية

"الأشغال" تُزيل الخطر وتدعّم المنطقة المنهارة بشارع الرشيد في رفح

"الأشغال" تُزيل الخطر وتدعّم المنطقة المنهارة بشارع الرشيد في رفح
رام الله - دنيا الوطن
باشرت الفرق الفنية والهندسية في لجنة الطوارئ التابعة لوزارة الأشغال العامة والإسكان بغزة، بأعمال متواصلة من أجل إزالة الخطر وتأمين الطريق بطول 700 متر في المنطقة الساحلية المنهارة في شارع الرشيد في رفح.

وقال م. ناجي سرحان، وكيل الوزارة: إن آليات ومعدات الوزارة تعمل على تدعيم المنطقة المنهارة عبر وضع مكعبات إسمنتية، وإقامة حواجز ترابية، وذلك لمواجهة أي مخاطر، قد تنجم خلال المنخفضات الجوية.

وأوضح: أن سيتم تأهيل الطريق الساحلي المقابل للمنطقة المنهارة وذلك حفاظاً على أمن وسلامة المواطنين، الذين يسلكون هذا الطريق.

وأكد سرحان على أن لجنة الطوارئ بالوزارة، على أهبة الاستعداد؛ لمواجهة أي خطر ينجم عن المنخفض الجوي.


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