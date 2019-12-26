قوات الاحتلال تعتقل شاباً غرب سلفيت

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رام الله - دنيا الوطن

اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الخميس، شابا من بلدة قراوة بني حسان غرب سلفيت.



وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة واعتقلت الشاب مصطفى عاصي (19 عاما)، بعد ان داهمت منزله وفتشته، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).