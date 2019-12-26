شؤون فلسطينية

طاقم الجراحة العامة بمجمع ناصر يستأصل ورمًا سرطانياً لمواطنة عشرينية

طاقم الجراحة العامة بمجمع ناصر يستأصل ورمًا سرطانياً لمواطنة عشرينية
رام الله - دنيا الوطن
تمكن الطاقم الطبى بقسم الجراحة العامة، بمجمع ناصر بخانيونس، من استئصال ورم سرطاني في الغدة الدرقية، منتشر بالغدة الليمفاوية المجاورة والقصبة الهوائية، وذلك بعد إجراء الفحص المقطعى للمريضة.

ويوضح د. علاء الملاحى، اختصاصي أنف وأذن وحنجرة  بمجمع ناصر، أن هذه العملية من العمليات الصعبة والدقيقة؛ نظراً لحجم الانتشار الواسع لهذا الورم، والذى تبين بعد صور الأشعة المقطعية، امتداده إلى الغدة الليمفاوية، والقصبة الهوائية بحجم 4.6 سم ، واصفاً إياها بالخطيرة.

ونوّه إلى أن مثل هذه الحالات، كانت تحول للخارج، لكن الطاقم المحلى بخبرته وكفاءته، تمكن من إجراء تلك العملية بنجاح، ووصفها بذات المهارة العالية والدقيقة.

وقال: إنه تم استئصال كامل للغدتين الدرقية والليمفاوية المتضخمة من الجهة اليمنى واليسرى، بحجم 2.4سم، وذلك على مدار  ساعات متواصلة، بجهود الطاقم المشارك، الذى ضم كلاً من د. ناهض أبو طعمية، أخصائى الجراحة العامة، و د. محمد قديح أخصائى جراحة عامة، وطاقم التمريض والتخدير.

يذكر، أن قسم الجراحة بمجمع ناصر، يجري شهريا ًما يقارب من (120- 130) عملية، ويتراوح عدد العمليات الكبرى 37 عملية  والصغرى 33.


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