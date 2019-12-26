شؤون فلسطينية

"الإحصاء" يعلن مؤشر أسعار تكاليف البناء والطرق وشبكات المياه وشبكات المجاري بالضفة

"الإحصاء" يعلن مؤشر أسعار تكاليف البناء والطرق وشبكات المياه وشبكات المجاري بالضفة
رام الله - دنيا الوطن
سجلت أسعار تكاليف البناء للمباني السكنية في الضفة الغربية انخفاضاً مقداره 0.10% خلال شهر تشرين ثاني 2019 مقارنة بشهر تشرين أول 2019، إذ انخفض الرقم القياسي لأسعار تكاليف البناء للمباني السكنية إلى 105.27 مقارنة بـ 105.38 خلال الشهر السابق (سنة الأساس 2013=100).

على مستوى المجموعات الرئيسية، سجلت أسعار مجموعة الخامات والمواد الأولية انخفاضاً مقداره 0.20%، بينما سجلت أسعار مجموعة استئجار المعدات ارتفاعاً نسبته 0.35%، في حين سجلت أسعار مجموعة تكاليف وأجور العمال استقراراً خلال شهر تشرين ثاني 2019 مقارنة بالشهر السابق.

انخفاض طفيف على مؤشر أسعار تكاليف البناء للمباني غير السكنية

سجلت أسعار تكاليف البناء للمباني غير السكنية في الضفة الغربية* انخفاضاً طفيفاً مقداره 0.09% خلال شهر تشرين ثاني 2019 مقارنة بشهر تشرين أول 2019، إذ انخفض الرقم القياسي لأسعار تكاليف البناء للمباني غير السكنية إلى 105.12 مقارنة بـ 105.21 خلال الشهر السابق (سنة الأساس 2013=100).

على مستوى المجموعات الرئيسية، سجلت أسعار مجموعة الخامات والمواد الأولية انخفاضاً مقداره 0.17%، بينما سجلت أسعار مجموعة استئجار المعدات ارتفاعاً نسبته 0.31%، في حين سجلت أسعار مجموعة تكاليف وأجور العمال استقراراً خلال شهر تشرين ثاني 2019 مقارنة بالشهر السابق.

انخفاض مؤشر أسعار تكاليف البناء لمباني العظم

سجلت أسعار تكاليف البناء لمباني العظم في الضفة الغربية* انخفاضاً مقداره 0.17% خلال شهر تشرين ثاني 2019 مقارنة بشهر تشرين أول 2019، إذ انخفض الرقم القياسي لأسعار تكاليف البناء لمباني العظم إلى 103.03 مقارنة بـ 103.21 خلال الشهر السابق (سنة الأساس 2013=100).

على مستوى المجموعات الرئيسية، سجلت أسعار مجموعة الخامات والمواد الأولية انخفاضاً مقداره 0.30%، بينما سجلت أسعار مجموعة استئجار المعدات ارتفاعاً نسبته 0.34%، في حين سجلت أسعار مجموعة تكاليف وأجور العمال استقراراً خلال شهر تشرين ثاني 2019 مقارنة بالشهر السابق.

ارتفاع طفيف على مؤشر أسعار تكاليف إنشاء الطرق

سجلت أسعار تكاليف إنشاء الطرق بأنواعها المختلفة في الضفة الغربية* ارتفاعاً طفيفاً نسبته 0.04% خلال شهر تشرين ثاني 2019 مقارنة بشهر تشرين أول 2019، إذ ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار تكاليف الطرق إلى 109.17 مقارنة بـــ 109.13 خلال الشهر السابق (شهر الأساس كانون أول 2008=100).

على مستوى المجموعات الرئيسية، سجلت أسعار مجموعة تكاليف تشغيل معدات وصيانة ارتفاعاً نسبته 0.45%، وأسعار مجموعة الخامات والمواد الأولية ارتفاعاً طفيفاً نسبته 0.07%، بينما سجلت أسعار مجموعة استئجار المعدات انخفاضاً طفيفاً مقداره 0.08%، في حين سجلت أسعار مجموعة تكاليف وأجور العمال استقراراً خلال شهر تشرين ثاني 2019 مقارنة بالشهر السابق.

انخفاض المؤشر العام لأسعار تكاليف إنشاء شبكات المياه

سجل المؤشر العام لأسعار تكاليف إنشاء شبكات المياه في الضفة الغربية* انخفاضاً مقداره 0.26% خلال شهر تشرين ثاني 2019 مقارنة بشهر تشرين أول 2019، إذ انخفض المؤشر العام لأسعار تكاليف إنشاء شبكات المياه إلى 113.08 مقارنة بـ 113.38 خلال الشهر السابق (شهر الأساس كانون ثاني 2010=100).

على مستوى خزانات المياه، سجل الرقم القياسي انخفاضاً مقداره 0.29%، إذ انخفض الرقم القياسي إلى 103.82 مقارنة بــــ 104.12 خلال الشهر السابق (شهر الأساس كانون ثاني 2010=100).

على مستوى شبكات المياه، سجل الرقم القياسي انخفاضاً مقداره 0.25%، إذ انخفض الرقم القياسي إلى 117.29 مقارنة بـــــ 117.58 خلال الشهر السابق (شهر الأساس كانون ثاني 2010=100).

انخفاض طفيف على المؤشر العام لأسعار تكاليف إنشاء شبكات المجاري

سجلت أسعار تكاليف إنشاء شبكات المجاري في الضفة الغربية* انخفاضاً طفيفاً مقداره 0.04% خلال شهر تشرين ثاني 2019 مقارنة بشهر تشرين أول 2019، إذ انخفض الرقم القياسي إلى 110.34 مقارنة بـــــ 110.39 خلال الشهر السابق (شهر الأساس كانون ثاني 2010=100).

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